An der Poliklinik soll weitergebaut werden Eine neue Firma hat die Baustelle übernommen. Passiert sei aber wenig, sagen Anwohner.

In den vergangenen Wochen hat eine neue Firma die Arbeit an der alten Poliklinik aufgenommen. Im ehemaligen Ärztehaus an der Magdeburger Straße will Advita einen neuen Standort eröffnen. Bis Anfang nächsten Jahres könnten Fassade und Dach fertig sein, hofft die Geschäftsführerin. © Sebastian Schultz

Das Gerüst steht schon wieder. Nachdem die tschechische Firma PSJ Bau Ende Oktober die Baustelle an der alten Poliklinik verlassen hatte, hat dort offensichtlich ein neues Bauunternehmen übernommen. Der Bauzaun rund um das Gelände und das noch nicht vollständig aufgebaute Gerüst sind bislang allerdings die einzigen Veränderungen an der Magdeburger Straße, sagt ein Anwohner. Zuletzt habe gar der Herbstwind einige Styroporplatten vom Dach des Gebäudes auf die davor befindliche Wiese gefegt. Dort liegen die Platten auch am Montagnachmittag noch. Eines bestätigt der Anwohner allerdings: Es seien wieder Arbeiter an der alten Poliklinik am Werk.

Dem Eindruck, auf der Baustelle sei in den vergangenen Monaten nicht gearbeitet worden, tritt Advita-Geschäftsführerin Milada Tupová-Faensen entschieden entgegen. Mehrere Anwohner hatten in den vergangenen Wochen berichtet, auf dem Bau herrsche Stillstand, nur selten sei ein Arbeiter zu sehen. Dieser Vorwurf sei schlichtweg falsch, erklärt Tupová-Faensen am Montag auf SZ-Anfrage. Richtig sei hingegen, dass ein anderes Unternehmen mit dem Bau beauftragt worden sei. Zu den Gründen machte sie am Montag keine näheren Angaben.

Sie zeigt sich trotz bisheriger Verzögerungen optimistisch, dass die Arbeiten am Dach und der Fassade bis Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein könnten. „Wir hoffen, dass das Gebäude am 1. Februar, spätestens am 1. März bezugsfertig ist“, erklärt die Advita-Geschäftsführerin. Im Vorfeld werde es auch noch einen Tag der offenen Tür geben, kündigt Tupová-Faensen an. Dann könnten sich die Anwohner selbst überzeugen, was aus dem Ärztehaus geworden ist. Zuvor müsse die Baustelle aber natürlich sicher sein. Frühestens im Januar wäre eine Besichtigung möglich, so Tupová-Faensen.

Eine Nachricht, die auch die Chefin der Apotheke am Heideberg freuen dürfte. „Wir schauen ja genau auf eine Ruine“, sagt Katrin Gruner. Sie war schon über den Wegzug der Arztpraxis aus der Poliklinik alles andere als glücklich gewesen – schließlich hatte auch die Apotheke von der Nähe zum Allgemeinmediziner profitiert. Als die Praxis wegzog, sei das auch in ihrer Apotheke spürbar gewesen. Ob der Einzug von Advita der Apotheke wieder einige zusätzliche Kunden beschert? „Ich hoffe es“, sagt Gruner. Aber nicht nur für ihre Apotheke, sondern auch für den Stadtteil. „Das Wohngebiet hat sich eigentlich positiv entwickelt.“ Da wäre es schade, wenn wieder in einem Gebäude Leerstand herrschte.

In der ehemaligen Poliklinik plant Advita unter anderem, eine Tagespflege einzurichten. Außerdem sollen Wohnungen für demenzkranke Menschen in dem Gebäude entstehen. Dafür wird der Flachbau an der Magdeburger Straße unter anderem aufgestockt. Advita mit Sitz in Berlin betreibt bereits einen Standort im Schloss Gröba. Insgesamt zählt das Unternehmen 24 Niederlassungen in Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

zur Startseite