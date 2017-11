An der Mulde fallen weitere Bäume Die Arbeiten zum Hochwasserschutz laufen in Döbeln seit 2009. Das Gesamtprojekt ist in 21 Teilabschnitte untergliedert.

Juli 2017 – ein Blick auf Baustelle Flutmulde in Döbeln. Die Arbeiten zum Hochwasserschutz gehen. © André Braun

Döbeln. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen lässt seit dieser Woche an der Mulde weitere Bäume fällen, die den Hochwasseranlagen im Wege stehen. Die Flussmeisterei Grimma entfernt am Steigerhausplatz an der Einmündung der Flutmulde in die Freiberger Mulde Bäume und Sträucher. Dabei handelt es sich um den letzten Abschnitt der Flutmulde, die ab der zweiten Hälfte des nächsten Jahres ausgebaut werden soll. Fällungen seien nur in der vegetationsarmen Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres möglich, um die Vögel während der Brutzeit nicht zu stören, teilt die Landestalsperrenverwaltung mit.

Das Gesamtprojekt ist in 21 Teilabschnitte untergliedert. Die Arbeiten zum Hochwasserschutz laufen in Döbeln seit 2009.

