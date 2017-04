An der Hartharena wird es noch grüner Die Mitarbeiter des Bauhofes haben 270 Sträucher und zwei Blutbuchen gepflanzt. Möglich macht das eine Spende.

Auf dem Hang hinter der Hartharena sind 270 Sträucher gepflanzt worden. Das hat der Bauhof unter Leitung von Stadtgärtner Andreas Ahnert (links) übernommen. Finanziert wurden die Pflanzen von der Firma Fielmann. © Dietmar Thomas

An der Döbelner Straße entsteht ein naturnaher und artenvielfältiger Bereich, der das ökologische Gleichgewicht erhalten und weiter fördern soll. Die Mitarbeiter des Bauhofes pflanzen zwei Blutbuchen und 270 Sträucher auf dem Hang hinter der Hartharena oberhalb der Parkplätze. Künftig sorgen unter anderem Berberitzen, Liguster, Jasmin, Hartriegel und Felsenbirne für die Begrünung des Hanges. Der wird zurzeit mit einem braunen Pflanzvlies ausgelegt auf dem noch Häckselgut aufgebracht wird. Die Arbeiten koordinierte Stadtgärtner Andreas Ahnert. Neben der Artenvielfalt bringt die Bepflanzung einen weiteren Vorteil. Der Pflegeaufwand soll dadurch künftig verringert werden, weil der Rasen am Hang nicht mehr mit der Motorsense gemäht werden muss.

„Wir pflanzen die Bäume nicht für uns, sondern für nachkommende Generationen. Ich hoffe, dass noch viele Bürger an diesem Grün Freude haben werden“, sagte Christian Roy, Leiter der Fielmann-Niederlassung in Döbeln. Die sponserte die Anschaffung der Pflanzen im Wert von etwa 1 300 Euro. Es sei ganz im Sinn von Fielmann, dass jedes Jahr pro Mitarbeiter ein Baum gepflanzt werde. In Deutschland sind das immerhin 14 000. Zwei Mitarbeiterinnen der Döbelner Filiale stammen aus Hartha. Sie besuchten beide das Martin-Luther-Gymnasium und freuen sich, dass ihr Arbeitgeber einen Beitrag zur Verschönerung des Areals leistet. „Es ist toll, dass es mit der Pflanzung geklappt hat“, sagte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze. Er sprach von einer guten Partnerschaft, die weiter ausgebaut werden könnte. „Einige Ideen dazu habe ich schon“, so Kunze. Er informierte sich über die Ausbildungsmöglichkeiten beim größten Optiker Deutschlands, der stets an geeigneten Lehrlingen interessiert ist. (DA/je)

zur Startseite