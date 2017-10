An der Grenze mit Crystal erwischt

Doppelter Reifenplatzer Burkau. Bei einem Schwerlasttransport sind in der Nacht zu Dienstag auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Uhyst am Taucher und Burkau die beiden Zwillingsreifen auf der Antriebsachse der Zugmaschine geplatzt. Die Spezialreifen zu wechseln, war in der Nacht und vor Ort nicht möglich. Da kurzfristig auch kein Abschleppunternehmen den Sondertransport von der Fahrbahn bewegen konnte, musste der Brummi über Nacht abgesichert auf dem Standstreifen bleiben. Am späten Vormittag behob schließlich eine Spezialfirma das Problem.

Mit dem Motorrad gestürzt Wilthen. Ein junger Mann hat sich in Wilthen beim Sturz mit seinem Motorrad verletzt.Der 19-Jährige war am Montagabend mit seiner KTM auf der Mönchswalder Straße in Richtung Obergurig unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Fall kam.

In Firma eingebrochen Kamenz. Diebe sind am vergangenen Wochenende sind in ein Firmengebäude an der Kamenzer Oststraße eingedrungen. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke sowie eine Kasse. Außerdem versuchten sie, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3 500 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort.

Zu schnell unterwegs Bautzen. Mit 174 Stundenkilometern war ein Autofahrer am Montag auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Bautzen-West und Bautzen-Ost unterwegs. Hier gilt Tempo 120. Dem Fahrer drohen ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Der Verkehrsüberwachungsdienst hatte am Montag die Geschwindigkeit von insgesamt 3 649 Fahrzeugen gemessen. 159 waren zu schnell. In 110 Fällen blieb es bei einer kostenpflichtigen Verwarnung. 49 Fahrzeugführer erhalten einen Bußgeldbescheid.