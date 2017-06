An der Fichtestraße wird geplant Der Stadtrat von Kamenz gab jetzt seine Zustimmung zur Öffnung der Straße.

Die Fichtestraße soll gänzlich geöffnet werden. © Matthias Schumann

Der Stadtrat hat der weiteren Untersuchung einer „vollständigen Öffnung der Fichtestraße in beide Fahrtrichtung mit Integrierung des ÖPNV“ am Mittwochabend grünes Licht gegeben. Und dies mit beeindruckender Mehrheit – trotz vehementer Proteste in der Bürgerfragestunde. Nach Ansicht von Rainer Gröbner stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis, auch könne man bei einem ermittelten Bürgerwillen von 50 Prozent für die Öffnung und 50 Prozent für die Beibehaltung der Schließung unmöglich eine Entscheidung in der Sache treffen. Schulleiterin Gabriele Keltsch bekräftigte noch einmal den Standpunkt der Grundschule am Forst. „Wir sind gegen die mit der Öffnung einhergehende Lärm- und Abgasbelastung und vermissen ein Konzept für einen sicheren Schulweg unserer derzeit 368 Kinder.“ Der Stadtrat gab weitere 16 500 Euro für die Planung einer „fundamentierten technischen Lösung“ (O-Ton OB) frei. Deutliche Aussage: Entschieden ist nix, zurück zum Status quo können wir immer noch. (szo)

