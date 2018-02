An der deutschen Spitze behauptet Jasmin Beer, Laufsport, Weißwasser/Kimbia Sports Potsdam

© privat

Wer sich zum Abitur einen Halbmarathon schenken lässt und sich auch noch darüber freut … Ok, der Lauf war in Rejkjavik auf Island, aber trotzdem! Jasmin Beer ist dann auch noch kurz vor dem Lauf gestürzt, hat in ihrer Altersklasse aber trotzdem gewonnen – ihr erster internationaler Sieg. Viel wichtiger war der 19-jährigen Weißwasseranerin 2017 aber der Sieg im deutschen Nachwuchsläufercup der Altersklasse U20, bei dem die zwei besten Zeiten von Zehn-Kilometer-Straßenläufen aus sechs möglichen Wettkämpfen addiert werden. Jasmin Beer gehört zu den größten deutschen Hoffnungen im Straßenlauf, träumt davon, den Sprung im Marathon nach ganz vorn zu schaffen. Zurzeit studiert sie in Potsdam Sportwissenschaften und trainiert stark leistungsorientiert. Größte Reserve ist die Grundschnelligkeit. Daran wird jetzt gearbeitet. Nächste großes Ziel sind die deutschen Meisterschaften im Halbmarathon im April in Hannover.

