An der Brücke hängen geblieben Brücke zu klein oder Lkw zu groß: Am Ende gab es Sachschaden.

Am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr fuhr der Fahrer (49) eines Lkw MAN auf der Meißner Straße in Richtung Niederau. An einer Bahnunterführung blieb er mit seinem Lkw hängen, da er die vorgeschriebene Durchfahrtshöhe nicht beachtet hatte. Der Schaden summiert sich auf rund 7.000 Euro.

