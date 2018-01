An der Bautzener Straße in Süd zieht wieder Leben ein Tedi eröffnet Anfang Februar eine Filiale in Weißwasser. In der Straße des Friedens eröffnet eine Spielothek in einem leerstehenden Geschäft.

In einen leer stehenden, ehemaligen Supermarkt an der Bautzener Straße in Weißwasser zieht ein Tedi-Markt ein. Ein Schild ist bereits von den Arbeitern montiert worden. © Joachim Rehle

Weißwasser. Das bislang leer stehende Gebäude an der Bautzener Straße in Weißwassers Südstadt, in dem sich einst ein Supermarkt und später das Dänische Bettenlager befunden haben, wird derzeit aus- und umgebaut. Auf TAGEBLATT-Anfrage erklärt Unternehmenssprecherin Ariane Kullack, dass dort eine Tedi-Filiale einziehen soll. Die Eröffnung ist für den 8. Februar vorgesehen. „Da genügend Voraussetzungen bei dem 1 120 Quadratmeter großen Markt in Weißwasser erfüllt werden, haben wir uns an besagtem Standort niedergelassen“, erklärt Ariane Kullack.

Als weiteres wichtiges Kriterium hatte das Unternehmen ein Einzugsgebiet von mehr als 20 000 Einwohnern gefordert. In den neuen Geschäftsräumen werden voraussichtlich 15 Mitarbeiter beschäftigt sein – nur zwei von ihnen sollen nach Unternehmensangaben aus anderen Filialen kommen, „die übrigen Beschäftigten sind neu eingestellt worden“, erklärt die Tedi-Sprecherin.

Im Rahmen der Umbauarbeiten erhalte die Filiale eine neue Kassentheke. Zudem werden die Beleuchtungselemente mit energiesparenden LED-Lampen bestückt und ein neuer PVC-Boden im Gebäude verlegt. Der Markt in Weißwasser gehört zu knapp 1 800 Filialen in ganz Europa. Die Tedi GmbH & Co. KG ist keine Franchise-Geberin, berichtet Ariane Kullack auf Nachfrage, sondern betreibt alle Märkte eigenständig. Ein Teil der Produkte in Weißwasser ist aufgrund der Nähe zu Polen auch in polnischer Sprache beschriftet. Im kommenden Jahr will das Unternehmen weiter nach Osteuropa expandieren.

Und noch eine Neueröffnung wird vorbereitet: An der Straße des Friedens laufen gegenwärtig ebenfalls Umbauarbeiten. Hier soll eine Spielothek zum 2. Februar ihre Pforten öffnen. Das bestätigte auf Anfrage der Geschäftsführer der P4-Immobilien-Gesellschaft dem TAGEBLATT.

