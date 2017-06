An der Athletikhalle kann es losgehen Für fast 100 000 Euro soll die Firma Fuchs + Girke Stahlbau-, Schlosser- und Glasarbeiten erledigen.

Der Bauausschuss hat Leistungen für den Ausbau der ehemaligen Schwimmhalle zur Athletikhalle im Heiligen Grund an die Firma Fuchs + Girke Bau und Denkmalpflege GmbH aus Ottendorf-Okrilla zum geprüften Angebotspreis in Höhe von rund 95 000 Euro (brutto) vergeben. Danach soll die Firma beim Umbau der ehemaligen Schwimmhalle im Sportkomplex Heiliger Grund zur Athletikhalle Stahlbau-, Schlosser- und Glasarbeiten erledigen. So müssen unter anderem die Innentreppen aus Stahl zur Galerie, Sportfläche und Heberpodest, die Außentreppen an den Fluchttüren, die Traverse für die Boxsackabhängungen sowie die Brüstungselemente und Handläufe gebaut werden. Dafür lagen Angebote von sieben Firmen vor. Die Angebote wurden vom Architekturbüro Hauswald aus Meißen fachtechnisch, formal, rechnerisch hinsichtlich der Angemessenheit der Preise und auf Eignung geprüft. Das Angebot von Fuchs + Girke liegt zwar über der Kostenschätzung in Höhe von rund 77 000 Euro, liegt aber immer noch mehr als 3 000 Euro unter dem nächstgünstigsten Angebot. „Derzeit werden einige Details im Gebäude planerisch angepasst, um Kosteneinsparungen zu erzielen. Somit wird derzeit davon ausgegangen, dass die Kostendifferenz ausgeglichen werden kann“, teilte die Stadtverwaltung mit. Insgesamt soll der Umbau der ehemaligen Schwimm- zur Athletikhalle 1,6 Millionen Euro kosten. Die Sächsische Aufbaubank hat allerdings eine Förderung von rund 623 000 Euro bewilligt. (SZ)

