An Augustusbrücke beginnt Bogenbau

Der im November abgerissene Bogen der Augustusbrücke soll bald wieder das Terrassenufer überspannen. © Sven Ellger

Fortgesetzt werden jetzt die Arbeiten am ersten Bogen über der Augustusbrücke. Sie waren nach dem Abbruch Anfang November wegen des starken Verkehrs zur Adventszeit unterbrochen worden. Ein Bagger hat in der vergangenen Woche damit begonnen, die letzten Reste unter dem Bogenfuß auf der Seite neben dem Schloßplatz abzupickern. In nächster Zeit beginnen die Vorbereitungen für den Bau des neuen Bogens, teilt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz mit.

Aufgebaut werden sollen die Schalgerüste, nennt er den ersten Schritt. Die bogenförmigen Teile der Holzschalung liegen schon auf dem Baulager am Schloßplatz bereit. Geplant ist, dass der neue Bogen bis zum Sommer das Terrassenufer überspannt. Der erste Bogen war als einziger so marode, dass er abgerissen werden musste. Aus diesem Grund wurde daneben die 19 Meter lange Stahlfachwerk-Konstruktion für Fußgänger und Radfahrer gebaut. Sie steht so lange, bis der erste Weg auf der Augustusbrücke fertig ist. (SZ/phi)

