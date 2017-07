Amtsübergabe im Hauptamt Heike Neuber tritt in Klingenberg die Nachfolge von Ute Edel an, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Die ehemalige Hauptamtsleiterin Ute Edel (links) verabschiedete sich in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Heike Neuber. © Foto: Privat/Gemeinde Klingenberg

Die langjährige Hauptamtsleiterin Ute Edel ist kürzlich in den Ruhestand verabschiedet worden, wie Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bfk) jüngst bekanntgab. Edel arbeitete seit 1991 in der Gemeinde und hatte die Stelle der Hauptamtsleiterin inne – zunächst in der Gemeinde Pretzschendorf und nach der Gemeindefusion auch in der Gemeinde Klingenberg. Schreckenbach bedankte sich im Namen der Gemeinde bei der scheidenden Hauptamtsleiterin für deren Engagement. Das Amt der Hauptamtsleiterin übernimmt die langjährige Mitarbeiterin Heike Neuber. Sie hat 1997 ihre Arbeit in der Gemeinde Höckendorf begonnen und über die Jahre Erfahrungen in den Bereichen des Hauptamtes sammeln können. Seit der Gemeindefusion stand sie Ute Edel als Stellvertreterin zur Seite. Nunmehr verlässt sie ihre Stelle im Personalamt, um sich der neuen Herausforderung zu widmen.

Ihre Nachfolgerin ist Nicole Köhler aus Höckendorf. Sie ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Köhler habe langjährige Erfahrungen in den Bereichen Personal und Lohnabrechnung, wie die Gemeinde mitteilt. (SZ)

