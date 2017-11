Amtsstuben werden Pfefferkuchenhaus Pirnas Canalettomarkt wartet mit einigen Extras auf. Licht spielt dabei eine wichtige Rolle.

Pirna. Wenn der fünfte Canalettomarkt in Pirna am Dienstag beginnt, weihnachtet er nicht nur einfach vor sich hin, sondern ist erneut mit mehreren Extras garniert, die für die Gäste besonderen Höhepunkte bieten sollen. So werden wieder von Beginn an das Rathaus und die umliegenden Häuserfronten am Markt illuminiert, die Rathausfassade wird zum Pfefferkuchenhaus, die Raupe Nimmersatt frisst sich durch die Amtsstuben. Canaletto-Markt-Macher Holger Zastrow verspricht darüber hinaus viele neue Motive, weil das Lichtkonzept ständig weiterentwickelt werde. Am 2. Dezember steigt das Stollenfest mit der Pirnaer Bäckerinnung. Am 6. Dezember folgt dann der Kindertag an der Dampfeisenbahn. An diesem Tag können Gruppen aus Kitas und Grundschulen von 9 bis 14 Uhr kostenlos eine Runde mit der Dampfbahn fahren. Es folgt der Pirnaer Kunstmarkt am 16. und 17. Dezember. An beiden Tagen bieten regionale Künstler ihre Arbeiten im Rathaus feil. Ebenfalls am 17. Dezember findet das große Adventsleuchten nebst Laternenumzug durch die historische Altstadt statt. Der Weihnachtsmann hingegen kommt täglich 17 Uhr auf die Bühne und begrüßt das jeweilige Adventskalenderkind sowie alle anwesenden Kinder. Der Canalettomarkt findet vom 28. November bis 23. Dezember statt, geht vom 27. bis 30. Dezember in die Verlängerung. Die Stände öffnen montags bis mittwochs, 11 bis 19 Uhr; donnerstags und sonntags, 11 bis 20 Uhr, sowie freitags und sonnabends, 11 bis 21 Uhr. (SZ/mö)

