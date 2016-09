Amtsgericht wird zur Baustelle In zwei Jahren soll das Grundbuchamt in einen Neubau umziehen. Was wird dann aus der ehemaligen Kaserne?

Die Fassade des Hauptgebäudes des Amtsgerichts ist hinter einem Gerüst verschwunden. Die Sanierung ist Teil der Arbeiten auf dem Gelände, die mit dem Neubau des Grundbuchamtes im Jahr 2018 enden. © Dietmar Thomas

Das Amtsgericht Döbeln ist derzeit hinter einer Plane verschwunden. Am 115 Jahre alte Hauptgebäude wird mal wieder gebaut. Die Sanierungsarbeiten sind sozusagen die Vorboten eines viel größeren Bauvorhabens, mit dem der Freistaat Sachsen im kommenden Jahr beginnen will: dem Neubau des Grundbuchamtes auf dem Gelände des Amtsgerichts.

Im Vergleich dazu sind die Arbeiten am Haupthaus bescheiden. Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) lässt die Fassade sanieren. Die Klinker werden gereinigt, die Verblechung erneuert und die Sandsteinelemente überarbeitet, teilt Andrea Krieger, Sprecherin des SIB auf Anfrage mit. Die Treppe am Haupteingang war bereits saniert worden. Die Arbeiten an der Fassade werden voraussichtlich Ende des Jahres beendet sein.

Der Neubau des Grundbuchamtes geht nicht so schnell vonstatten. Etwa 13 Monate Bauzeit sind dafür eingeplant. Baubeginn soll im Frühjahr 2017 sein, so Krieger. Ende dieses Jahres werden die Leistungen öffentlich ausgeschrieben. Die Gesamtkosten für den Neubau des Hauses und für die Sanierungsarbeiten am Haus 1 und Haus 2 sind mit rund 3,2 Millionen Euro angesetzt. Allerdings stehe dieser Betrag noch unter dem Vorbehalt, dass der Landeshaushalt 2017/18 genehmigt wird, so Krieger.

Das Grundbuchamt mit derzeit rund 80 000 Akten ist vorübergehend im Gebäude des ehemaligen Straßenbauamtes auf dem Kasernengelände an der Kunzemannstraße untergekommen. Mit dem Zusammenlegen der Amtsgerichte waren die Hainichener Grundbücher 2013 mit nach Döbeln gekommen. Wenn das Grundbuchamt in das neue Domizil umzieht, wäre die landeseigene Immobilie an der Kunzemannstraße frei für eine neue Verwendung. Die Nachnutzung liegt nahe: Bis zum Jahr 2020 soll der Sächsische Rechnungshof mit derzeit etwa 150 Mitarbeitern nach Döbeln umziehen.

Nach Informationen, die dem Döbelner Anzeiger vorliegen, soll das Land Sachsen das ehemalige Kasernengebäude als Standort für den Rechnungshof favorisieren, nachdem auch noch andere Standorte – etwa der ehemalige Ostbahnhof – geprüft wurden. Offiziell bestätigen will das sächsische Finanzministerium dies aber noch nicht. Im Juni 2016 sei die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu den infrage kommenden Standorten in Döbeln dem Finanzministerium und dem Sächsischen Rechnungshof vorgestellt worden, sagte Stephan Gößl, Pressesprecher des Ministeriums. „Die landeseigene Immobilie an der Theodor-Kunzemann-Straße ist dabei eine von mehreren Immobilien, die auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht wurden. Eine abschließende Entscheidung wird nach Vorlage der vollständigen Planungsunterlagen getroffen.“ Das werde im Spätherbst 2016 erfolgen, da weitere entscheidungsrelevante Parameter erst mit dem Abschluss der Planungsphase untersetzt werden könnten, so der Sprecher.

Mit der Standortwahl steht und fällt auch die weitere Entwicklung auf dem Kasernenareal. Dort steht auch der letzte ungenutzte Kasernenbau, der zur Ruine verkommen ist. Der Freistaat Bayern hatte die Immobilie vom Vorbesitzer „geerbt“, aber dann aufgegeben, weil sich das Grundstück nicht verkaufen ließ. Der Freistaat Sachsen könnte sich das herrenlose Grundstück aneignen und das Gebäude abreißen.

