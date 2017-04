Amtsgericht wird wieder Baustelle Das Grundbuchamt wird jetzt erweitert. Danach geht es im Amtsgericht weiter. Das koste noch mal 3,2 Millionen Euro.

Ans denkmalgeschützte Grundbuchamt soll einen zweigeschossigen Archivanbau bekommen. Aus dem L-förmigen Gebäude wird dann ein „U“. Auch der Altbau wird umgebaut. © Dietmar Thomas

Seit Jahren wird immer wieder am Amtsgericht gebaut – zuletzt war im vergangenen Jahr die Fassade dran. Jetzt geht es auf der Dauerbaustelle weiter. Am Montag ist mit den Rohbauarbeiten für den Erweiterungsbau an der Rückseite des Grundbuchamtes begonnen worden. Rein theoretisch, denn am ersten Tag war davon noch nichts zu sehen. Parallel dazu beginnen im vorhandenen Altbau die Sanierungsarbeiten sowie der Einbau eines Aufzugs, teilt Andrea Krieger vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit. Im zweiten Quartal kommenden Jahres sollen die Arbeiten beendet sein. Dann können die derzeit ausgelagerten Grundbücher wieder zurückgebracht werden. Nach Fertigstellung des Grundbuchamtes werde der Eingangsbereich des Hauses 1 umgebaut. Mit dem Abschluss aller Baumaßnahmen wird im Herbst 2018 gerechnet.

Die Baukosten betragen insgesamt rund 3,2 Millionen Euro. Beide Häuser des Amtsgerichts stehen unter Denkmalschutz. Die denkmalpflegerisch wertvolle Bausubstanz soll erhalten bleiben, mit der Denkmalbehörde werde eng zusammengearbeitet, so Andrea Krieger.

Der vorhandene Winkelbau des Grundbuchamtes wird zu U-Form erweitert. „Es entsteht ein zweigeschossiger Archivanbau als klar strukturierter Baukörper mit einer Lisenen-Putz-Fassade. Durch die Nutzung als Archivgebäude begründet, wird bei dem Anbau auf Fenster verzichtet. Dieser Baukörper tritt in seiner Gestaltung zur hellen Klinkerfassade zurück“, so die Behördensprecherin. „Das Bestandsgebäude und der Neubau werden als eigenständige Gebäude wahrgenommen.“

Die Erweiterung des Grundbuchamtes ist wegen der Zusammenlegung der Amtsgerichte Döbeln und Hainichen vor vier Jahren notwendig. Damals waren auch die Grundbuchämter zusammengeführt worden – 28 000 Akten aus Döbeln und 51 000 aus Hainichen. Sie wurden vorübergehend im Straßenbauamt an der Kunzemannstraße untergebracht. Das Grundbuchamt ist mittlerweile noch einziger Nutzer.

Wenn es ins erweiterte Domizil an der Rosa-Luxemburg-Straße zurückgezogen ist, wird der Freistaat im ehemaligen Kasernengebäude weiterbauen. Dort soll bis 2020 der Sächsische Rechnungshof einziehen. Für das Bauvorhaben laufen derzeit die Planungen, so Stephan Gößl, Sprecher des Finanzministeriums. Zur voraussichtlichen Bauzeit könnten daher noch keine Angaben gemacht werden. Die Gesamtbaukosten für dieses Mammut-Vorhaben werden auf 17.5 Millionen Euro geschätzt.

zur Startseite