Amtsgericht braucht schnellere Leitungen Der Freistaat Sachsen will die Akten in den Grundbuchämtern elektronisch führen. In Dipps gibt es dafür ein Hindernis.

Die sächsische Justizverwaltung soll künftig verstärkt auf elektronische Aktenführung umgestellt werden. In den Amtsgerichten gibt es bereits das elektronische Grundbuch, auf das auch die Notare zugreifen können. Die Akten dazu werden bisher aber noch in Papierform geführt. Sie sollen bis Herbst 2018 auch elektronisch bearbeitet und aufbewahrt werden.

In Dippoldiswalde gibt es davor noch ein Hindernis. „Wir sind an den zentralen Server in Dresden angeschlossen und die Datenleitungen, die wir haben, sind momentan nicht leistungsfähig genug. Wir würden schnellere Leitungen benötigen, bevor wir die elektronische Grundbuchakte hier in Dippoldiswalde einführen können“, sagt Amtsgerichtsdirektor Rainer Aradei-Odenkirchen.

Derzeit ist das Dippser Gericht mit über eine Datenleitung mit zehn Megabit je Sekunde angeschlossen. Diese soll auf 50 Megabit je Sekunde ausgebaut werden. „Wenn das passiert ist, können wir Dippoldiswalde auch umstellen“, sagt Jörg Herold, der Pressesprecher des Justizministeriums. Es gibt einen Plan, welche Gerichte dieses Jahr umgestellt werden. Hier ist Pirna schon im Juni an der Reihe. Das Gericht in Dippoldiswalde ist dieses Jahr aber nicht im Plan enthalten, wie Herold mitteilte.

