Amtsblatt wird künftig ausgelegt

Die Zustellung des Amtsblatts der Stadt Dippoldiswalde an die einzelnen Haushalte endet. Künftig wird das Blatt nur noch an öffentlichen Stellen ausgelegt. Grund dafür sind Kostensteigerungen bei der Verteilung. Der Verlag hatte einst eine Ausschreibung gewonnen, die Produktion, Druck und Verteilung des Amtsblatts vorsah. Künftig soll er das Blatt produzieren, drucken lassen und an die Verteilstellen liefern. Bis zu 35 Punkte im Stadtgebiet sollen dabei angefahren werden. Darüber gab es eine heftige Diskussion im Stadtrat. Die Entscheidung für das neue Verfahren fiel im Hauptausschuss mit sechs gegen drei Stimmen. (SZ/fh)

