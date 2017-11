Amtsblatt in der Kritik Zu dünn, so gut wie keine Infos aus dem Gemeinderat – das monatliche Heft aus dem Rathaus könnte besser sein, meint ein Bürger – und erntet Widerspruch.

Lothar Herklotz, Bürgermeister von Röderaue, erklärt: „Das hat mit Sparmaßnahmen zu tun“. © Sebastian Schultz

Das Amtsblatt der Gemeinde Röderaue steht in der Kritik. Im jüngsten Gemeinderat beklagte ein Anwohner während der Bürgerfragestunde, dass das monatliche Heft aus dem Rathaus wenige Informationen enthalte. So veröffentliche die Kommune weder Ratsbeschlüsse noch Sitzungstermine der Gemeindegremien. „Ich als Bürger finde da nix“, sagte der Anwohner. Er verwies auf Amtsblätter anderer Kommunen aus der Region, die mit solchen Informationen aufwarten. Im Vergleich dazu falle das Rathaus-Organ in der Röderaue ziemlich dürftig aus.

„Den Blödsinn liest sowieso keiner“

„Das hat mit Sparmaßnahmen zu tun“, erklärte Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU) den geringen Umfang des Amtsblattes. Um den finanziellen Aufwand so klein wie möglich zu halten, drucke die Gemeinde die insgesamt rund 1 600 Hefte selbst, statt eine Druckerei dafür zu bezahlen. Beim Inhalt beschränke man sich aufs Nötigste. „Wir überlegen wegen jedes Artikels, den wir reinstellen.“ Ratsbeschlüsse müssten außerdem nicht im Amtsblatt erscheinen, Einladungen für Gemeinderatssitzungen würden über Aushänge in den Orten bekannt gemacht. Das sei auch in einer Satzung der Gemeinde so geregelt, sagte Herklotz.

Hinzu komme, dass es in der Bevölkerung auch ganz anderslautende Kritik am Amtsblatt gebe. Wortwörtlich hätten Bürger ihm gesagt: „Den amtlichen Blödsinn liest sowieso keiner“, so Lothar Herklotz. Bei manchem wandere das Amtsblatt aus dem Briefkasten deshalb direkt in die Papiertonne.

Räte sollen Änderung diskutieren

Verpuffen soll die Kritik des Anwohners an der gemeindlichen Informationspolitik aber offenbar nicht: Bürgermeister Herklotz sagte, dass die Gemeinderäte in einem der nächsten Ausschüsse über mögliche Änderungen beim Amtsblatt beraten sollen. (SZ/ewe)

