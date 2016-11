Amt zählt Autos in Volkersdorf Im Dorf wurden Unterschriften für ein Tempolimit auf der Ortsdurchfahrt gesammelt. Jetzt gibt es eine erste Reaktion.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung für Lkw am Ortseingang von Volkersdorf. © Archiv/André Wirsig

Vor gut zwei Wochen gab es an der S 96 in Volkersdorf einen Vor-Ort-Termin. Vertreter des Landratsamts, des Landesamts für Straßenbau und Verkehr sowie der Polizei ließen sich von Anwohnern ihre Ängste und Sorgen schildern. Vor allen für Kinder und ältere Menschen sind die fehlenden Fußwege und der schlechte Zustand der Ortsdurchfahrt aus Sicht vieler Volkersdorfer eine lebensgefährliche Mischung. Einige von ihnen hatten daher eine Unterschriftensammlung gestartet. Deren Ziel ist es, auf der S 96 in der gesamten Ortslage ein Tempolimit von 30 km/h durchzusetzen – für alle Fahrzeuge. Im Großteil des Ortes gilt das bereits. Auf den rund 350 Metern zwischen der Einmündung der Moritzburger Straße und dem Ortsausgang nach Bärnsdorf aber nur für Lkws.

Beim Termin überreichten die Initiatoren der Unterschriftenaktion an Landratsdezernent Manfred Engelhard auch die Listen mit insgesamt 352 Namen. Der Radeburger Ortsteil hat rund 500 Einwohner. Unterschrieben hatte bei einem Besuch wenige Tage zuvor übrigens auch der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer, zu dessen Wahlkreis auch Volkersdorf gehört.

Manfred Engelhard hatte bei dem Termin angekündigt, die Unterschriftenlisten als Petition dem zuständigen Technischen Ausschuss des Kreistags zu übergeben. Der könne diese aber voraussichtlich erst in seiner Sitzung Ende Februar/Anfang März behandeln. Davon unabhängig, so sicherte der Dezernent zu, werde das Landratsamt die aktuelle Situation prüfen.

Wie Volkersdorfer am Donnerstag die SZ informierten, scheint sich seit einigen Tagen tatsächlich etwas zu tun. Eine Nachfrage der Redaktion beim Landratsamt ergab schließlich, dass bereits am 3. November an der Ortsdurchfahrt Technik installiert wurde, um das Verkehrsaufkommen auf der S 96 zu registrieren. „Diese Zählung dauert noch bis 17. November“, so eine Sprecherin weiter. Im Anschluss würden die Daten ausgewertet. Zunächst im Landratsamt und dann mit dem Landesamt sowie der Polizei.

Ziemlich sicher ist indes, dass ein einheitliches Tempolimit – sollte es denn nach Auswertung der Zählung kommen –, nur eine befristete Maßnahme sein würde. Nach dem grundhaften Ausbau der Straße, der voraussichtlich 2018 erfolgen soll, wird es durchgehend Tempo 50 geben. Denn die Ortsdurchfahrt ist dann nicht nur in einem ordentlichen Zustand, sondern auch breiter. Und sie bekommt einen Gehweg.

