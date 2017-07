Amt warnt vor Afrikanischer Schweinepest Landwirte im Landkreis mit Schweinehaltungen werden eindringlich gebeten, die Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten:

Görlitz. Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Löbau warnt davor, tierischen Erzeugnisse aus Tschechien, Polen oder dem im Baltikum mitzubringen. In Tschechien hätten sich erste Verdachtsfälle auf hochinfektiöse Afrikanische Schweinepest (ASP) bereits Ende Juni bestätigt, teilte Marina Michel vom Görlitzer Landratsamt am Donnerstag mit. Etwa 300 Kilometer vom Landkreis Görlitz entfernt, in der südöstlichen Region von Zlin, wurde die Tierseuche bei Wildschweinen nachgewiesen.

Mit Stand vom 11. Juli sind bisher 25 Fälle bei Wildschweinen festgestellt, noch kein Fall bei Hausschweinen. Die Jagdausübungsberechtigten im Landkreis Görlitz wurden bereits mit einem gemeinsamen Schreiben der Unteren Jagdbehörde und dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt über den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Tschechien informiert.

Landwirte mit Schweinehaltungen werden gebeten, die Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten, in dem sie die Sicherheit in den Ställen überprüfen, damit Wildschweine oder unbefugte Personen zum Objekt keinen Zugang finden. Ungewöhnliche Erkrankungen in den Schweinehaltungen, die mit Fieber oder dem Anstieg der Tierverluste einhergehen, müssen exakt erfasst und unverzüglich tierärztlich abgeklärt werden.

Jäger werden gebeten, die Verunreinigung von Jagdausrüstung, Jagdhunden, Kleidung, Schuhwerk, Gerätschaften und Fahrzeugen mit Blut zu vermeiden beziehungsweise die Hände nach Kontakt zu toten Wildschweinen vor Verlassen des Reviers zu waschen und zu desinfizieren, die Kleidung zu wechseln und bei mindestens 40 Grad mit Waschpulver zu waschen. Mülltonnen sollten vor allem an öffentlichen Parkplätzen kippsicher sein.

Weitere Informationen gibt es beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes Görlitz unter der Telefonnummer 03585 44 2780 oder per E-Mail an veterinaeramt@kreis-gr.de

