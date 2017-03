Amt hebt Sperrgebiet bei Vogelgrippe auf

Oderwitz/Görlitz. Der nach einem Fall von Wildvogelgeflügelpest eingerichtete Sperrbezirk um Oderwitz wird mit Wirkung zum 27. März aufgehoben. Darüber hat das Görlitzer Landratsamt am Freitag informiert. Ende Februar war nachgewiesen worden, dass zwei tote Reiher in Oderwitz den Virus in sich trugen. Der danach eingerichtete Sperrbezirk Oderwitz berührte unter anderem Spitzkunnersdorf, Mittelherwigsdorf, den Herrnhuter Ortsteil Ninive sowie das Gebiet von Ebersbach-Neugersdorf, Seifhennersdorf, Hainewalde. Das Beobachtungsgebiet „Oderwitz Umland“ umschließt westlich Ebersbach-Neugersdorf und Seifhennersdorf und erstreckt sich südlich bis an die tschechische und östlich bis an die polnische Grenze. Dieses bleibt dann weiterhin bestehen. Unabhängig von der Aufhebung des Sperrbezirkes bleibt auch die Stallpflicht für Tierhalter in den aktuellen Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten bestehen, teilt das Landratsamt mit. (SZ)

Sperr-/Beobachtungsgebiete: www.kreis-goerlitz.de

zur Startseite