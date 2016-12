Amt fährt doch nicht elektrisch Vier Elektroautos und zwei -räder sollten für die Verwaltung angeschafft werden. Doch ein Ausschuss entschied: zu teuer.

Die Stadt Meißen hat schon eines: Das E-Auto VW-E-Up! ist seit Mitte August Teil des Fuhrparks der Verwaltung. Im Landratsamt hätten vier Elektroautos für Dienstfahrten der Sachgebiete Vollstreckung, EDV und für Hausbesuche des Jobcenters genutzt werden können. Dieser Vorschlag ist nun vom Tisch. © Claudia Hübschmann

Eine kurze Internetsuche zu der Begriffskombination „Elektroauto“ und „Verwaltung“ zeigt: Von Anröchte in Nordrhein-Westfalen bis Stegaurach in Bayern, im sächsischen Penig wie im baden-württembergischen Fellbach haben die Kommunalverwaltungen den Einsatz von Elektrofahrzeugen für Dienstwege bereits getestet oder diese schon in ihre Flotte aufgenommen.

Auch in Meißen wurden in den Jahren 2012 und 2013 E-Autos getestet, die von der Enso zwei bis drei Wochen zur Verfügung gestellt worden waren. Diese hatten jedoch noch keine ausreichend große Reichweite, weshalb ihr Einsatz nicht weiter verfolgt wurde. Mit der inzwischen stark verbesserten Batterietechnik kam das Thema dann Anfang Oktober wieder auf die Agenda: Das Landratsamt legte eine Beschlussvorlage zur Elektromobilität im Landkreis Meißen vor, in der die Anschaffung von vier Elektroautos – drei Kleinwagen und ein Kastenwagen – und zwei elektronisch betriebenen Fahrrädern, sogenannten Pedelecs, vorgeschlagen wurde. Am 15. November stimmte der Technische Ausschuss einstimmig dafür, die Fahrzeuge anzuschaffen. Eine gute Woche später durften auch die Mitglieder des Verwaltungsausschusses ihre Stimme abgeben: Fünf stimmten dafür, zwei enthielten sich, ganze elf waren dagegen.

„Umweltpolitik im Rückwärtsgang“

Thomas Gey, den Vorsitzenden der Fraktion von SPD/Grüne/Piraten, empört das. In einer Pressemitteilung der Fraktion vom Dienstag sagt er: „Das Abstimmungsverhalten von CDU und FDP im Kreistag kann nur als Umweltpolitik im Rückwärtsgang bezeichnet werden und konterkariert die kürzlich vom Ministerpräsidenten Tillich (CDU) gemeinsam mit Volkswagen ausgerufene Elektromobilitätsoffensive.“

„Eine Mehrheit von CDU und FDP“ habe laut der Mitteilung „völlig überraschend“ die Vorlage abgelehnt. „Zur Begründung der Ablehnung wurde ins Feld geführt, die Anschaffung der Elektrofahrzeuge verstoße gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, da hierdurch die Kosten des Fuhrparks des Landkreises zunächst steigen würden.“

Die Gesamtkosten werden in der Beschlussvorlage auf 131 500 Euro beziffert. Der elektronisch betriebene Renault-ZOE verursache monatliche Mehrkosten von rund 208 Euro im Vergleich zu einem VW-Polo; Renault-Kangoo Z.E. und Nissan e-NV 200, beides elektrische Kastenwagen, wären im Monat 38 beziehungsweise 117 Euro teurer als ein VW-Caddy. Hinzu kämen Kosten für zwei Ladesäulen im fünfstelligen Bereich. Die Pedelecs, die für das Dezernat Technik in Großenhain gedacht waren, würden für Kauf und Unterhaltung gut 8 000 Euro in drei Jahren kosten.

„Die Anschaffung von E-Fahrzeugen für den Dienstbetrieb des Landratsamts Meißen lässt sich derzeit nicht wirtschaftlich darstellen“, lautet deshalb das Fazit der Beschlussvorlage. „Die jährlichen Gesamtkosten des Fuhrparks von rund 214 000 Euro im Jahr 2015 würden bei Einsatz von vier E-Fahrzeugen um circa 13 Prozent steigen.“ Dennoch heißt es in dem Dokument auch: „Trotz der Kostenerhöhung sollte der Landkreis seinem Bemühen um den Klimaschutz durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen Ausdruck verleihen.“

Das sehen auch SPD, Grüne und Piraten so: „Nach Auffassung der Fraktion sendet die CDU/FDP-Mehrheit ein falsches politisches Signal an die Bevölkerung des Kreises, düpiert den Landrat, der einmal fortschrittlich sein wollte, und arbeitet gegen das von der Bundeskanzlerin Merkel ausgegebene Ziel, bis 2020 eine Million Elektro-Autos auf deutsche Straßen zu bringen.“

Da die Beschaffung der E-Fahrzeuge ausdrücklich als Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels beziehungsweise der Luftverschmutzung beabsichtigt sei, verbiete sich eine solche enge Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zwischen E- und Dieselautos. „Wäre dies der Maßstab für die Beurteilung einer umweltpolitischen Maßnahme, wären alle bereits von Kommunen oder Behörden getätigten Anschaffungen von E-Autos und E-Bussen aus Gründen des Umweltschutzes rechtswidrig.“

