Amselsee wird ausgebaggert Damit die Boote nicht auf Grund laufen, muss der Schwemmsand raus. Das lässt sich die Gemeinde Rathen einiges kosten.

Der Amselsee im Amselgrund mit seinen Ruderbooten ist ein beliebter Ausflugs- und Wanderpunkt im Elbsandsteingebirge / Sächsische Schweiz nahe dem Kurort Rathen. © Archivfoto: Jürgen-M. Schulter

Kurort Rathen. Im sonst angestauten Amselsee in Kurort Rathen ist das Wasser abgelassen, weil das angeschwemmte Material, sogenannte Sedimente, ausgebaggert wird. Der Gemeinderat hat ein Unternehmen beauftragt, etwa 600 Kubikmeter abzubaggern und abzutransportieren. Den Zuschlag dafür erhielt die Firma Beyer aus Seifersdorf. Den Kurort kostet das rund 60 000 Euro. Auch im vergangenen Jahr wurde etwa diese Menge ausgebaggert und davor im Jahr 2010. „Wir gehen abschnittsweise vor, damit nicht irgendwann die Boote auf Grund laufen“, sagt Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). Auf dem Amselsee kann man sich in der Saison Ruderkähne und Tretboote ausleihen. An sich sei das Ausbaggern aber ein Fass ohne Boden, erklärt Richter. Man könnte noch viel mehr der aus dem Sandstein angeschwemmten Sedimente ausbaggern. Die beauftragte Menge richtet sich jedoch nach den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde. (SZ/gk)

zur Startseite