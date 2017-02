Amsel verbrannt Ein Ehepaar findet den toten Vogel im Vorgarten und weiß sich nicht anders zu helfen.

Die Menschen in und um Großenhain sind im Zusammenhang mit der Vogelgrippe sehr aufmerksam geworden. Am Donnerstag rief eine besorgte SZ-Leserin in der Großenhainer Redaktion an und berichtete davon, dass ihr Mann und sie am Tag zuvor eine tote Amsel in ihrem Garten entdeckt hatten. Da am Mittwoch niemand im Großenhainer Ordnungsamt zu erreichen gewesen sei, und das Ehepaar nicht wusste, was es tun soll, verbrannten sie kurzerhand die Amsel. Die Frau fragt nun, an wen sie sich wenden soll, wenn wieder ein toter Vogel auf dem Grundstück liegt.

„Unsere Kollegen von der Großenhain-Information nehmen die Meldungen über tote Vögel entgegen“, sagt Rathaussprecherin Diana Schulze. Allerdings nur bei Kadavern, die im öffentlichen Raum gefunden werden, so wie bei der toten Möwe auf dem Gondelteich, bei der später das H5N8-Virus nachgewiesen wurde. Würden leblose Vögel auf Privatgrundstücken entdeckt, sollen die Finder sie mit Einmalhandschuhen eintüten und direkt beim hiesigen Veterinäramt auf dem Remonteplatz 8 abgeben.

