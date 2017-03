Ampelstart wird vom Winde verweht Zu starker Wind sorgte rund um Dippoldiswalde für umgestürzte Bäume. Auch die Installation der neuen Baustellenampel litt unter dem Wetter.

Die Glashütter Feuerwehr räumte einen umgekippten Baum von der Straße zwischen Schlottwitz und Hausdorf. © Egbert Kamprath

Am Donnerstagmittag sollte in Dippoldiswalde die neue Baustellenampel an der Kreuzung der B 170 mit der Glashütter Straße und dem Obertorplatz in Betrieb gehen. Aber das Verkehrssicherungsunternehmen hat den Termin kurzfristig abgesagt, weil der Wind zu heftig war, teilte die Stadtverwaltung mit. Falls bei der Inbetriebnahme noch ein Problem aufgetreten wäre, hätten die Mitarbeiter auf die Leiter steigen müssen, was zu gefährlich war.

Das Sturmtief Wilfried zog über das Osterzgebirge und brachte Böen mit Spitzengeschwindigkeiten um die 75 Stundenkilometer, informierte die Wetterstation Zinnwald.

Zwischen Hausdorf und Schlosswitz hat der Wind eine Fichte umgeweht. Die Glashütter Feuerwehr rückte gegen 12.30 Uhr aus, um den Baum von der Straße zu räumen. Mit einer Winde zogen sie noch einen zweiten Baum aus dem Wald, da dieser schon bedrohlich schief stand und ebenfalls umzukippen drohte. (SZ/fh/ek)

