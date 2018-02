Ampelregelung verlängert Der Abriss des Handelshofes in Neugersdorf kommt nicht wie geplant voran. Deswegen dauern die Einschränkungen an.

Handelshof in Neugersdorf © www.foto-sampedro.de

Eigentlich sollte die Ampelregelung auf der Hauptstraße in Neugersdorf am vorigen Freitag aufgehoben werden. Sie wurde jedoch um eine Woche bis Freitag verlängert. Darüber informiert die Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Notwendig war die halbseitige Sperrung der Straße, weil der Handelshof gegenüber der Volksbank abgerissen wird (SZ berichtete). Thomas Hoffmann, Bauleiter bei der Abrissfirma Köhler & Sohn in Friedersdorf bei Görlitz, bestätigt die Verlängerung der Fahrbahneinschränkung. Er sagt: „Das Gebäude war bei der Angebotserstellung nicht zugänglich, so dass wir erst mit Beginn der Arbeiten festgestellt haben, dass der Handelshof komplett vermüllt ist.“ Dieser Müll musste zuerst von den Mitarbeitern herausgeschafft werden, was mehrere Tage in Anspruch genommen habe, sagt der Bauleiter.

Die Abrissexperten mussten dabei vorsichtig zu Werke gehen, denn der bauliche Zustand des Gebäudes war äußerst desolat. „Jetzt ist aber der Bagger tätig“, so Hoffmann. Wenn die Gebäudeteile abgerissen sind, wird die Firma den Schutt entsorgen. Vom Handelshof übrig bleibt dann nur eine ebene Fläche, die der Eigentümer – das Land Baden-Württemberg – vermarkten kann. (SZ/gla)

