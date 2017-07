Ampeln zwischen Zschaitz und Ostrau Autofahrer sollten Zeit einplanen. Es gibt einige Baustellen in den beiden Gemeinden.

Zurzeit gibt es zwischen Zschaitz und Ostrau einige Ampeln. © André Braun

In Zschaitz stehen die ersten Ampeln am Bahnhofsberg und an der Schulstraße. Die Kreisstraße ist halbseitig gesperrt. „Zurzeit werden kleinere Reparaturen am Asphalt durchgeführt“, teilte die Pressestelle des Landratsamtes mit. Wer an der Baustelle vorbeifährt, sieht, dass auch Borde gesetzt werden. Auf der Straße sind bis zur Kreuzung grüne Markierungen zu sehen. Auch hier soll noch gebaut werden. „Von Montag bis Mittwoch kommende Woche ist die Straße voll gesperrt. Die Umleitung führt über die B 169“, so die Pressestelle.

Wer an der Kreuzung in Richtung Ostrau abbiegt, kann sich schon bald auf die nächste Ampel einstellen. Die steht in Goselitz in Höhe des ehemaligen Gasthofes. Auf der Gegenseite beginnt die halbseitige Sperrung wegen Bauarbeiten von Mitnetz Strom am Ortseingang. „Aus Trebanitz kommend wird das Mittelspannungskabel in die Erde verlegt und ersetzt damit die Freileitung “, teilte Roberto Heinisch, Gruppenleiter Anlagenmanagement der Mitnetz Strom mit.

Die Arbeiten erfolgen bis zur Trafostation an der großen Eiche gegenüber dem ehemaligen Gasthof. Da nur immer Stück für Stück gearbeitet werden könne, dauern die Arbeiten noch etwa 14 Tage an. Die nächste Ampel steht dann auf der Karl-Marx-Straße in Ostrau. Die Mitarbeiter des Leisniger Betriebsteils der STH-Hüttental GmbH dichten zurzeit die Brücke im Fahrbahnbereich ab, sanieren die beiden Kappen sowie die Böschungstreppe und erneuern die Fahrbahndecke.

Hinter dem Aluminiumgeländer wurde auf beiden Seiten der Brücke bereits ein Hilfsgeländer aus Holz angebracht, das der Sicherheit der Arbeiter dient. Denn sie werden das derzeitige durch ein Füllstabgeländer mit Seil ersetzen, erklärt Nicole Wernicke, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das ist für die Sanierung verantwortlich, weil es sich bei der Karl-Marx-Straße um eine Staatsstraße handelt. Die Arbeiten, während der die Bauleute einmal die Fahrbahnseite wechseln, sollen rund acht Wochen und somit bis Mitte August dauern. „Die Kosten belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Sie werden vom Freistaat Sachsen getragen“, so Nicole Wernicke.

Eine weitere Verkehrseinschränkung gibt es auf der Lommatzscher Straße. Die ist wegen eines Anschlusses an den Entwässerungskanal voll gesperrt. Die Umleitung zum Tierheim ist ausgeschildert.

