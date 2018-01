Ampeln wegen Defekt im Dauereinsatz In den vergangenen Tagen waren die Freitaler Ampeln im 24-Stunden-Einsatz.

© Symbolfoto: Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Normalerweise werden in Freital die meisten Ampeln nach 19 Uhr und am Wochenende ausgeschaltet – abgesehen von Kreuzungen mit hohem Aufkommen. Das spart Strom und macht den Verkehr flüssiger. Doch wegen eines technischen Defekts waren alle Freitaler Ampeln in den vergangenen Tagen im 24-Stunden-Einsatz.

Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, hänge das mit dem Ausfall eines Modems des Ampelzentralrechners zusammen. Dieses Teil steuert das An- und Abschalten der Ampeln. „Das spezielle Teil ist bestellt und wird im Laufe der kommenden Woche installiert.“

Doch bereits schon jetzt werden die Ampeln wieder, wie üblich, 19 Uhr aus- und 5.30 Uhr am Morgen wieder eingeschaltet. Übergangsweise wurde das Modem am vergangenen Mittwoch durch eine Funkuhr ersetzt. „Auswirkungen auf die Grüne Welle sollte das in der Regel keine haben“, so Weigel. „Für den Verkehrsteilnehmer sollte der Defekt also nicht bemerkbar sein.“ (SZ/win)

