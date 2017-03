Ampeln strahlen bald heller Zurzeit werden an der Staatsstraße 36 neue Lichtsignalanlagen montiert. Die sollen auch Kosten sparen.

An der „Kaufland“-Kreuzung montiert Uwe Pietsch von der Geraer Firma Stührenberg Verkehrstechnik neue Ampeln. © Dietmar Thomas

Dick eingemummelt schraubt Uwe Pietsch von der Firma Stührenberg Verkehrstechnik aus Gera an den Ampelanlagen an der „Kaufland“-Kreuzung. „Nach mehr als 20 Jahren Betriebszeit sind die Lichtsignalanlagen im Zuge der S 36 in Waldheim verschlissen“, sagt Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Behörde hatte die Baulast-Trägerschaft der Umgehungsstraße im Vorjahr von der Stadt Waldheim übernommen.

Das Amt lässt derzeit an den Knotenpunkten Harthaer Straße/Waldstraße (Kaufland) und Waldstraße/Mendener Weg die technischen Ausrüstungen und teilweise auch die Masten erneuern, teilt Isabel Siebert auf DA-Nachfrage mit. „Dabei werden energiesparende, lichtstarke LED-Signalgeber eingesetzt“, erklärt sie. Bislang stecken noch Glühbirnen in den alten Ampeln, wie Uwe Pietsch erklärt. Die LED-Technik trage dazu bei, dass die Signale auch bei starker Sonneneinstrahlung gut zu sehen seien.

Die Arbeiten werden teilweise mittels Baustellenampel unter Verkehr ausgeführt und sollen voraussichtlich am 24. März abgeschlossen sein, so Siebert. Die Kosten belaufen sich auf rund 53 000 Euro und werden vom Freistaat Sachsen getragen. (DA/eg)

