Ampelaufbau dauert diese Woche Die Glashütter Straße in Dippoldiswalde ist stadtauswärts weiter gesperrt.

Peter Rietzschel aus Cunnersdorf ist am Montag zuversichtlich nach Dippoldiswalde gefahren. Er ging davon aus, dass die neue Ampellösung für die Sperrung auf der Glashütter Straße wenigstens in Probebetrieb geht und er auf direktem Wege wieder nach Hause fahren kann. Aber die Glashütter Straße war weiter stadtauswärts gesperrt und er musste erneut den Umweg über Oberhäslich nehmen.

Jedoch ist die Situation nicht ganz hoffnungslos. Die Masten für eine Lösung mit Baustellenampeln an der Kreuzung der B 170 mit der Glashütter Straße, der Alten Dresdner Straße und dem Obertorplatz sind bereits aufgestellt. Es fehlten aber noch die Ampeln selbst, die Verkabelung und die Steuerung. Die Arbeiten an der Baustellen-Ampel werden sich diese Woche hinziehen, informierte Dippoldiswaldes Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) am Montag. In Betrieb soll die Ampel am kommenden Montag, dem 27. Februar, gehen. Dann wird die reguläre Ampel für diese Kreuzung abgeschaltet. In der kommenden Woche werden die Verkehrssicherer in Zusammenarbeit mit Siemens, Straßenmeisterei und Polizei die Ampel einstellen. Bis dahin gilt die einseitige Sperrung weiter. Wer stadtauswärts von Dipps nach Reinholdshain will, muss weiter über Oberhäslich fahren. (SZ/fh)

