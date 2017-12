Ampel wieder in Betrieb Eine Lichtanlage in Freital-Potschappel war jahrelang nicht in Betrieb. Dafür gibt es wichtige Gründe.

© Symbolbild: Oberthür

Freital. Die Ampel an der Auffahrt von der Umgehungsstraße zur Wilsdruffer Straße ist wieder in Betrieb. Es habe wiederholt Anfragen von Bürgern gegeben, wie das Freitaler Rathaus mitteilt. Die Ampel trage zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, insbesondere für Fußgänger, bei. Die Ampel, die seit Jahren ausgeschaltet war, war im Herbst zunächst nur übergangsweise wegen einer Baustelle an der nahen Porzelline eingeschaltet worden. Jetzt hat sich die Stadt für die dauerhafte Wiederinbetriebnahme entschieden – auch weil in der Nähe eine neue Bushaltestelle eingerichtet wurde und damit mehr Fußgängerverkehr herrscht. (SZ)

