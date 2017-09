Ampel und Tempo 30 Wegen Bauarbeiten am Busplatz in Dürrröhrsdorf-Dittersbach müssen Grundschüler jetzt die Hauptstraße queren. Ein Smiley soll ihnen Sicherheit geben.

Eine provisorische Fußgängerampel sorgt dafür, dass die Kinder gefahrlos zur Behelfshaltestelle gelangen. © Dirk Zschiedrich

In dem Ort sollten Autofahrer in den kommenden Wochen etwas umsichtiger unterwegs sein. Am Dienstag haben die Bauarbeiten am Buswendeplatz begonnen, den nutzen normalerweise auch die Grundschüler, die aus den umliegenden Ortsteilen kommen, zum Aus- und Einsteigen. Aufgrund der Bauarbeiten – der Busplatz erhält eine neue Asphaltdecke inklusive Entwässerung – wurden die Haltestellen direkt an die Hauptstraße verlegt. Das heißt zumindest für einen Teil der Erst- bis Viertklässler, dass sie jetzt auf ihrem Schulweg eine zusätzliche Straße überqueren müssen.

Die Gemeinde hat diverse Maßnahmen getroffen, um die Behelfslösung möglichst sicher zu gestalten, wie Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) im Gemeinderat erklärte. Unweit der Ausweichhaltestellen wurde eine Fußgängerampel installiert, die den Kindern ein gefahrloses Überqueren der Straße ermöglichen soll. Nachmittags ist außerdem eine Mitarbeiterin vor Ort, um aufzupassen.

Zudem wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Haltestellen auf Tempo 30 abgesenkt. Neben den entsprechenden Verkehrsschildern weist ein Tempomesser die Autofahrer auf ihre tatsächliche Geschwindigkeit hin. Die Anzeige reagiert je nach Tempo mit einem lächelnden oder einem traurigen Gesicht.

Das Tempomessgerät ist schon seit Ende August am Wendeplatz installiert. In den ersten zwei Wochen der Messung passierten 35 700 Fahrzeuge die Stelle. 85 Prozent der Autos waren mit 53 km/h oder weniger unterwegs und hielten sich damit an das seinerzeit gültige Limit. Der Schnellste rauschte mit 106 km/h durch den Ort.

