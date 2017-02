Ampel umgepustet, Äste heruntergerissen Sturmtief Thomas hinterlässt leichte Schäden, auch die Flüsse bleiben unproblematisch.

Hoyerswerda. Sturmtief Thomas zog auch über die Region Hoyerswerda hinweg, sorgte aber erfreulicherweise nur für geringe Schäden. Aufgrund des Unwetters mussten freilich etliche Feuerwehren ausrücken. Zumeist, weil Bäume auf Straßen gestürzt waren. So waren im Landkreis Bautzen diesbezüglich in Cunnersdorf bei Kamenz, Oßling, Commerau bei Königswartha, Schmorkau und Königsbrück die Wehren unterwegs. In Schwarzkollm traf es einen Audi. Der war im Bereich Waldesruh unterwegs, als nach Polizeiangaben plötzlich ein größerer Ast auf das Fahrzeug fiel. Die 49-jährige Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden an dem Pkw bezifferte sich laut Polizeibericht auf rund 4 100 Euro. Wie die Stadt Hoyerswerda mitteilt, kümmerte sich die Feuerwehr in der Nacht um insgesamt drei umgekippte Bäume.

In Pulsnitz fiel ein Telefonmast um, in Hoyerswerda eine Ampel. Dabei handelte es sich um eine mobile Ampel an der Kreuzung Stauffenbergstraße/Herrmannstraße. Der Originalmast war bereits vor Wochen bei einem Unfall gefällt worden, jetzt kippte das Provisorium. Verletzt wurde niemand, und die eigentliche Ampel blieb in Betrieb. Vor Hochwasser muss sich die Region nicht fürchten. Der höchste Pegelstand in der Schwarzen Elster bei Neuwiese wurde am Donnerstag um 22 Uhr gemessen. Seitdem fällt der Pegel wieder. (red/US)

zur Startseite