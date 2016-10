Ampel statt Unterführung Dem Fußgängertunnel an der Breitscheidstraße droht die Sperrung. Der Bauausschuss soll nun eine endgültige Entscheidung fällen.

© Symbolfoto

Der Bauausschuss stimmt am Donnerstag über die Zukunft des Fußgängertunnels an der Breitscheidstraße ab. Konkret geht es um die Freigabe von 54 000 Euro für eine Ampel. Diese soll den Tunnel als „Querungshilfe“ ersetzen. „Wir möchten auf den Zeitpunkt vorbereitet sein, ab dem der Tunnel gesperrt werden muss“, erklärt Baubürgermeister Tilo Lindner. Die letzte Prüfung habe eine Zustandsnote von 3,0 ergeben. „Ab 3,5 ist sofortiger Handlungsbedarf geboten. Und das bedeutet Sperrung oder Sanierung.“ Die Ampel werde gebaut, sobald das Bauwerk bei der nächsten Prüfung durchfällt. „Wir wollen ja nicht ohne Not bauen“, so Lindner. Eigentlich sollte diese Entscheidung schon im Frühjahr fallen. Doch der Ausschuss hatte um weitere Details gebeten, unter anderem um die Höhe der Sanierungskosten. Diese würden laut Kostenschätzung des Planungsbüros 348 000 Euro betragen.

