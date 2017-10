Ampel soll Tharandter schützen Nach einem tödlichen Unfall wird der Überweg nun sicherer, aber anders als gedacht.

Die Pläne für eine neue Fußgängerampel auf der Freiberger Straße in Tharandt gehen voran. Wie es aus dem Pirnaer Landratsamt heißt, seien die Planungen dazu abgeschlossen. Allerdings gibt es eine Änderung: „Der einzige Standort, der alle Anforderungen – also Sichtbeziehungen, Erkennbarkeit, ausreichend große Aufstellflächen für wartende Fußgänger – erfüllt, befindet sich etwa drei Meter neben dem aktuellen Fußgängerüberweg“, erklärt Heiko Weigel, Beigeordneter des Landkreises.

Allerdings schränke die zu schaffende Aufstellfläche für die Ampel die Zugänglichkeit eines Grundstückes ein. Hier wären Umbauten an der Zufahrt und wohl auch an der Grundstücksgrenze erforderlich. In seiner nächsten Sitzung soll der Stadtrat Tharandt nun darüber entscheiden, ob diese Lösung umgesetzt wird. „Wenn alle Beteiligten zugestimmt haben, können die Bauvorbereitungen zügig beginnen“, erklärt Weigel. Auf dem Zebrastreifen auf der Kreisstraße war im Oktober vorigen Jahres eine Tharandterin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. (SZ/ves)

