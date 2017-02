Ampel bremst Verkehr aus Erst vor eineinhalb Jahren ist die Straße von Haßlau zur B 175 saniert worden. Aber jetzt ist der Fußweg schon wieder aufgerissen.

Seit einiger Zeit verlegt die Mitnetz Strom im Altkreis Döbeln Freileitungskabel in die Erde. Im Dorfbereich von Haßlau ist das im vergangenen Jahr ebenfalls erfolgt. „Derzeit werden die Arbeiten im Bereich der Staatsstraße fortgesetzt“, erklärt Michael Klöden vom Bau- und Ordnungsamt der Stadtverwaltung. Die Straße ist in Richtung Döbeln zwischen der Kreuzung in Haßlau und der Bushaltestelle halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampel wechselseitig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die neuen Kabel für die Stromversorgung der Grundstücke und für die Straßenbeleuchtung werden im Fußweg verlegt. Dass die Arbeiten erst jetzt erfolgen und der Weg dazu wieder aufgerissen werden musste, verwundert nicht nur die Anwohner. Denn die Staatsstraße 39 zwischen Roßwein und Döbeln war erst vor zwei Jahren mehrere Monate lang grundhaft ausgebaut und saniert worden. Allein die Fahrbahn wurde auf einer Länge von 3,6 Kilometern erneuert, weil sie verschlissen war. Das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte dafür rund 785 000 Euro investiert.

Dass der erneut aufgerissene Fußweg wieder ordnungsgemäß instand gesetzt wird, „dafür ist der jetzige Bauträger zuständig“, so Michael Klöden. Zu dem Vorhaben gehört auch eine Querung der Straße. Die erfolgt aber unterirdisch. Die Arbeiten sind bis Anfang März geplant. Der Baufortschritt hänge allerdings vom Wetter ab. Möglicherweise müsse der Straßenabschnitt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal abgegrenzt werden, damit der Fußweg asphaltiert werden kann. Denn die Mischwerke stellen Bitumen erst wieder her, wenn absehbar ist, dass die Temperaturen nicht mehr unter fünf Grad Celsius fallen. Nur so können sie eine gute Qualität des Asphalts sicherstellen.

