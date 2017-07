Ampel ausgefallen Das Signal an der Ecke Rostocker/Lommatzscher Straße hat ein Problem mit der Software. Und nun?

© Symbolfoto: André Braun

Eine der Ampeln, die bei Autofahrern derzeit für fragende Gesichter sorgt, ist die Anlage an der Ecke Rostocker Straße/Lommatzscher Straße. Stadtsprecher Uwe Päsler erklärt: „Die Ampel ist defekt und momentan außer Betrieb.“ Wegen der Bauarbeiten dort habe man in ein anderes Ampelprogramm wechseln müssen. Seitdem passe „irgendetwas nicht“, teilte der Stadtsprecher auf Anfrage der Sächsischen Zeitung mit. „Es ist kein Schaden durch Bagger oder dergleichen passiert, sondern ein Problem mit der Software. Die Ampel hat nicht mehr umgeschaltet und musste vorerst ganz vom Netz genommen werden“, so Päsler. Die Signalbaufirma wurde nun vom Bauamt der Stadt Riesa angefordert, um sich vor Ort um das Problem zu kümmern. Bis die Ampel wieder funktioniert, gelten die Straßenschilder.

Vor einigen Wochen hatte bereits eine weitere Ampel auf der Rostocker Straße für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar die am Riesapark – statistisch gesehen eine Unfallhäufungsstelle. Seitdem sich die Stadt dazu entschlossen hat, den grünen Pfeil für Rechtsabbieger abzumontieren, staut sich der Verkehr besonders an Nachmittagen bis weit auf den Parkplatz des Einkaufszentrums zurück. Doch trotz massiver Beschwerden kommt der kleine grüne Pfeil wohl nicht mehr zurück.

