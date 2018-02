Ampel auf LED-Technik umgestellt In Freital wurde eine weitere Anlage energiesparend umgerüstet.

© Symbolbild. SZ

Freital. Die Stadt Freital hat eine weitere Ampelanlage auf moderne und sparende LED-Technik umgestellt. Das betrifft die Ampel an der Kreuzung Dresdner Straße, Coschützer Straße und Gutenbergstraße, wie das Rathaus mitteilt. Zu der Anlage zählt auch die Fußgänger-Ampel am Platz des Handwerks, die ebenfalls umgerüstet worden ist. Die ebenfalls dazugehörige Fußgänger-Ampel auf Höhe Goldener Löwe war bereits in der Vergangenheit auf LED umgestellt worden.

Während der Arbeiten mussten in den vergangenen Wochen alle Anlagen außer Betrieb genommen werden. Die Arbeiten sind jedoch in der laufenden Woche abgeschlossen worden und die Ampeln wieder regulär in Betrieb. In der Stadt gibt es insgesamt 40, teils komplexe Anlagen mit jeweils mehreren Ampeln. Mit der nun erfolgten Umrüstung besitzen 16 Anlagen die LED-Technik. Freital rüstet die Ampeln seit Jahren kontinuierlich um.

Die Vorteile der Technik: LEDs verbrauchen erheblich weniger Strom, sie sind weniger störanfällig und erfordern geringeren Wartungsaufwand. Zudem ist das Signal besser für Autofahrer und Fußgänger zu erkennen – beispielsweise bei tief stehender oder blendender Sonne. Da die LEDs farbig sind und statt farbiger davor nun graue Scheiben zum Einsatz kommen, wird dabei auch die Gefahr von sogenanntem Phantomlicht vermieden. (SZ)

