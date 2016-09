Was Autofahrer wissen sollten Ampel auf der Belmsdorfer Straße Bis Montag verlegt die Enso eine Erdgas-Leitung – für einen wichtigen Kunden.

Bis Montag steht die Baustellenampel auf der Belmsdorfer Straße. © Ingolf Reinsch

Die Belmsdorfer Straße in Bischofswerda Süd ist zurzeit halbseitig gesperrt. Es gibt eine Baustellenampel. Autofahrer werden an der Baustelle vorbeigeleitet. Noch bis zum Montag müssen sie mit dieser Behinderung rechnen. An diesem Tag sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, teilte der Energieversorger Enso auf Anfrage mit. In seinem Auftrag wird gebaut.

Die Enso Netz GmbH verlegt eine 50 Meter lange Anschlussleitung fürs Erdgas, die quer über die Straße führt, sagte Sprecherin Claudia Kuba. Die Tiefbauarbeiten sollen bis zum Ende dieser Woche weitgehend beendet werden. Montag folgt noch der Asphalteinbau.

Durch den Neubau der Leitung wird der Gasanschluss für das Firmengelände der ehemaligen Dresdner Herrenmode erweitert – für die Enso ein Großkunde. Aktuell sind auf dem Grundstück zwei Firmen angesiedelt: der Verbandsmittelhersteller Temedia und DHL. Mit weiteren Interessenten laufen Gespräche, sagte der Eigentümer der Immobilie, Dr. Jakob Gonczarowski, kürzlich der SZ. – Auch anderswo im Stadtgebiet baut die Enso neue Gasanschussleitungen – kürzlich auf der Kamenzer Straße für die Krankenkasse IKK und die Schule zur Lernförderung. (SZ)

zur Startseite