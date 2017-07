Ampel an der Südstraße wieder an Eine Änderung der Vorfahrt an der Zittauer Kreuzung kommt für die Verkehrsbehörde nicht in Betracht.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Zittau. Mit Beginn der Bauarbeiten und Vollsperrungen in der Schrammstraße zwischen Hochwald- und Friedensstraße ist die Ampel an der Kreuzung Südstraße ausgeschaltet worden. Das führte dazu, dass an dem Knoten gehäuft Vorfahrtsprobleme auftraten und es fast zu Kollisionen gekommen wäre. Der zuständige Bauleiter beobachtete einige gefährliche Situationen und verständigte die Verkehrsbehörde.

Eine Überprüfung vor Ort bestätigte die Beobachtungen, weil Kraftfahrer auf der Südstraße der Meinung waren, dass wegen der Baustellen niemand aus der Schrammstraße kommen könne und mit ungebremster Geschwindigkeit über das Stoppschild fuhren. Dabei gibt es dort zugelassenen Anwohnerverkehr. „Eine Änderung der Vorfahrt kommt nicht in Betracht, weil es sich bei der Kreuzung jahrelang um einen Unfallschwerpunkt handelte und es ewig dauerte, bis die geänderte Vorfahrt beim Kraftfahrer angekommen ist“, sagt Heike Kubiak, Referatsleiterin der Verkehrsbehörde. Aus diesem Grund wurde die Ampel nach Anhörung der Polizei wieder zugeschaltet. Nachfragen von Anwohnern zum Sinn dieser Ampelzuschaltung wurden gleichlautend beantwortet, so Frau Kubiak. (mh)

