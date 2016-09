Ampel an der Grenze Weil die störende Verkehrsinsel wegkommt, werden Autofahrer auf der Böhmischen Straße in Sebnitz erst mal behindert.

© Karl-Ludwig Oberthür

Bald geht es flüssiger mit dem Auto über die Grenze. Doch zuvor brauchen Autofahrer in Sebnitz etwas mehr Geduld. Der Rückbau der Verkehrsinsel am Grenzübergang startet am kommenden Dienstag. Das erklärte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf SZ-Nachfrage. Ursprünglich waren die Bauarbeiten bereits für den 19. September angekündigt, bisher ist davon aber nichts zu sehen. „Die Abstimmungen mit den tschechischen Kollegen über die Verkehrseinschränkungen und Beschilderung haben etwas mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant“, erklärt Sprecherin Isabel Siebert. Inzwischen seien aber grenzüberschreitend alle Details geklärt, sodass dem Baubeginn am 27. September 2016 nichts im Wege stehen sollte.

Durch das Wegreißen der Verkehrsinsel sollen sich die Verkehrsverhältnisse verbessern. Das Hindernis wird nicht mehr benötigt. Bisher bildet die Insel vor allem aus Richtung Tschechien kommend für Autos eine Schikane, die umkurvt werden muss. Für den Rückbau muss die Staatsstraße S 154a halbseitig gesperrt werden, der Verkehr wird per Baustellenampel vorbeigeleitet. Die Kosten für Abriss und Bau liegen bei rund 35 000 Euro. Die Arbeiten sollen bis zum 15. Oktober dauern. (SZ/dis)

