Amokfahrer vor Gericht Der Nossener hat auf der Bundesstraße 101 nachts eine Radfahrerin umgefahren. Er wird des versuchten Totschlags angeklagt.

Ein 37-jähriger Mann aus Nossen muss sich ab Donnerstag vor dem Schwurgericht des Landgerichtes Dresden verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor. Der mutmaßlich schizophrene Angeklagte ist Amok gefahren. Er hatte am 13. August vorigen Jahres zwischen 1.15 und 2.20 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Meißen und Nossen mit seinem VW Polo eine Radfahrerin umgefahren, fast auch einen Fußgänger. Erst eine Polizeisperre konnte den Amokfahrer stoppen. Die 1. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Andreas Ziegler hat vorerst fünf Verhandlungstage angesetzt. Die spannende Frage ist allerdings, ob der Angeklagte überhaupt schuldfähig ist. Seit der Tat ist er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Staatsanwaltschaft geht von Schuldunfähigkeit aus. Endgültig klären soll das ein Gutachter. Stellt dieser fest, dass der Mann nicht schuldfähig ist, kann er zwar nicht verurteilt werden. Dann droht ihm aber eine längere, möglicherweise dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie.

Erst am Montag wurde ein Meißner von der gleichen Kammer wegen versuchten Totschlags zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Er hatte seiner Frau, die sich von ihm trennen wollte, aus Eifersucht mit einem Küchenmesser den Bauch aufgeschlitzt und schwer verletzt. Sie überlebte nur dank einer Notoperation.

