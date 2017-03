Amokfahrer hatte Axt unterm Bett Nur glücklichen Umständen hat es ein Nossener zu verdanken, dass er nicht zwei Menschen auf dem Gewissen hat. Verurteilt werden kann er dennoch nicht.

Hat akute Halluzinationen, hört fremde Stimmen: Ein Nossener Amokfahrer ist wegen versuchter Tötung angeklagt. Doch er kann nicht verurteilt werden. Er ist wegen einer Erkrankung schuldunfähig. Weggesperrt wird er trotzdem. © Max Stein

Wenn der Mann nicht geistesgegenwärtig zur Seite gesprungen wäre, dann wäre er jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit tot. Das sagt Thomas Ziegler, der Vorsitzender der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Dresden, am Donnerstagmittag im Verfahren gegen einen 37 Jahre alten Amokfahrer aus Nossen. Dieser hatte im August vorigen Jahres auf der Lommatzscher Straße in Dresden versucht, einen Mann aus Guinea umzufahren. Der wartete auf einen Arbeitskollegen, war abgelenkt, weil er einen Anruf entgegennahm. Dann hörte er, wie ein Motor aufheult, sah, wie der Polo des Nosseners mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zuraste. Durch den Sprung zur Seite rettete er sein Leben, wurde nur am Bein verletzt, lädierte sich Knie und Sprunggelenk. Zuvor war der Polo an dem Afrikaner vorbeigefahren, plötzlich wendete das Auto und kam zurück. Zunächst wurden rassistische Gründe für die Amokfahrt vermutet. Doch das war wohl nicht so. Vielmehr ist die Ursache für diese und weitere Taten in einer Erkrankung des Nosseners zu suchen.

Das zeigte auch eine weitere Tat, die sich etwa eine halbe Stunde zuvor ereignete. Da hatte der Mann ebenfalls in Dresden versucht, eine ihm völlig unbekannte Radfahrerin umzufahren. Erst fuhr er mit seinem Auto neben der Frau her. An einer Engstelle bedeutete diese ihm, dass er überholen sollte. Das tat er dann auch, doch als er auf Höhe der Radfahrerin war, zog er plötzlich scharf nach rechts. Die Frau, die keinen Helm trug, stürzte vom Rad und prallte auf ein geparktes Auto. Auch sie hat Glück, dass nichts Schlimmeres passiert, erleidet Prellungen, Hautabschürfungen und Hämatome. Und auch hier ist es nur glücklichen Umständen zu danken, dass sie nicht mit dem Kopf hart aufschlägt. „Der Beschuldigte nahm bei der Tat in Kauf, dass die Frau zu Tode kommt“, so der Vorsitzende Richter. Nach dem zweiten Vorfall alarmieren Zeugen die Polizei. Die fahndete nach dem Täter, stellte fest, dass er auf der Fahrt von Nossen nach Meißen ist. Auf der Bundesstraße 101 bei Wendischbora bauten die Polizisten eine Sperre auf, stellten Streifenwagen quer zur Fahrbahn. Dann kam der Nossener mit seinem Polo angefahren. Zunächst bremste er, dann aber gab der 37-Jährige Vollgas, prallte mit voller Wucht gegen einen Polizei-Transporter, der dadurch fast umkippte. Der Aufprall war so heftig, dass beim Polo die Airbags auslösten. Erst jetzt konnte der Mann gefasst werden. Zu seinen Gunsten ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Nossener damit rechnete, dass sich keine Personen in dem Streifenwagen befanden. Er selbst hatte das zunächst anders ausgesagt.

Wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr saß der Mann seit Mitte Februar vor dem Landgericht Dresden. Im Falle einer Verurteilung hätte ihm eine sehr lange Haftstrafe gedroht.

Doch verurteilt werden kann der Amokfahrer nicht. Grund ist eine psychische Erkrankung, wegen der er schon seit drei Jahren in ärztlicher Behandlung ist. Nachdem der Mann zunächst in Untersuchungshaft genommen wurde, kam er kurz darauf in eine geschlossene Psychiatrie. Dies war auch der Grund, warum die Verhandlung weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Der Nossener leidet an Schizophrenie, hat akute Halluzinationen, hört fremde Stimmen. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei bei ihm eine Axt unter dem Bett und ein Messer unterm Kopfkissen. Er fürchtete ständig, angegriffen zu werden.

Ein Gutachter hat dem Mann Schuldunfähigkeit bescheinigt. Deshalb kann er für die Taten nicht verurteilt werden. Das Gericht verfügte aber, dass der Nossener in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingewiesen wird beziehungsweise weiter in dieser verbleibt. Und das so lange, bis er geheilt ist. „Unbehandelt ist er gefährlich. Er besitzt auch keinerlei Krankheitseinsicht, was ebenfalls auf die Erkrankung zurückzuführen ist“, so der Richter.

Das Gericht verfügte weiterhin, dass dem Mann die Fahrererlaubnis entzogen und der Führerschein eingezogen wird. Vor Ablauf einer Frist von drei Jahren darf ihm die Behörde keine neue Fahrerlaubnis erteilen. Die bekommt er aber ohnehin nur dann zurück, wenn er als geheilt gelten kann. Auch die Verfahrenskosten muss der Beschuldigte tragen. Gegen die Entscheidung ist noch Revision möglich.

