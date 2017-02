Amokfahrer droht die Psychiatrie Ein Nossener will zwei Menschen umfahren. Er ist des versuchten Totschlags angeklagt. Möglicherweise kann er gar nicht verurteilt werden.

Der Angeschuldigte steht nun vor dem Landgericht Dresden. © Max Stein

Es ist nachts halb Drei auf der Bundesstraße 101 nahe Wendischbora am 13. August vorigen Jahres. Die Polizei hat auf der Straße eine Sperre aufgebaut, Streifenwagen quer gestellt. Ein Amokfahrer, der zuvor zwei Unfälle verursacht hatte und abgehauen war, soll auf diese Art und Weise gestoppt werden. Die Polizei ist auf das Schlimmste gefasst, doch es kommt schlimmer. Als der Fahrer mit seinem Polo auftaucht, sieht er zwar die Streifenwagen, hält kurz an, beschleunigt und rammt ein Polizeiauto. Dabei verletzt er einen Polizisten und sich selbst. Die Bilanz seiner Amokfahrt: fünf Verletzte und ein Sachschaden von rund 16 000 Euro.

Zuvor hatte der 37-jährige Nossener in Dresden auf der Ringstraße versucht, eine ihm völlig unbekannte Radfahrerin umzufahren. Er trifft mit dem Auto das Vorderrad des Fahrrades. Die Frau stürzt, schlägt mit dem Kopf gegen ein geparktes Auto, erleidet Prellungen, Hautabschürfungen und Hämatome. „Dabei nahm er zumindest tödliche Verletzungen der Frau billigend in Kauf“, so Oberstaatsanwalt Christian Avenarius. Doch ohne sich um die Frau zu kümmern, setzt der Mann die Fahrt fort. Bei seiner Flucht rammt der Nossener noch zwei weitere Autos. Eine halbe Stunde später alarmieren Zeuge die Polizei. Erneut hat es einen Unfall gegeben. Auf der Lommatzscher Straße in Dresden versucht der Nossener, einen Mann aus Guinea anzufahren, fährt auf ihn mit mindestens 50 Kilometern pro Stunde zu. Geistesgegenwärtig kann der Mann sich mit einem Sprung zur Seite retten, verletzt sich dabei am Sprunggelenk und am Knie. Und auch diesmal macht sich der Polo-Fahrer aus dem Staub.

Als die Polizei den Unfallfahrer endlich stoppen kann, stellt sie fest, dass er völlig mit Drogen zugedröhnt ist. Er kommt in Untersuchungshaft, wird aber nach zwei Monaten in die Psychiatrie verlegt. Seit Donnerstag steht er vor dem Dresdner Landgericht. Dem 37-jährigen Nossener werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

Die Frage ist allerdings, ob der Mann überhaupt verurteilt werden kann. Die Staatsanwaltschaft geht jedenfalls davon aus, dass er die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit beging. Diese sei zum Tatzeitpunkt durch einen psychologischen Ausnahmezustand aufgehoben gewesen. Seit etwa drei Jahren leide der Nossener an einer krankhaften seelischen Störung unter Wahnvorstellungen.

Dies soll nun ein psychiatrischer Gutachter klären. Kommt der tatsächlich zu dem Schluss, dass der Angeklagte schuldunfähig ist, droht ihm die dauerhafte Einweisung in die Psychiatrie. Die Verhandlung wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt.

Verteidiger Matthias Ketzer aus Dresden hat für die weitere Verhandlung den Ausschluss der Öffentlichkeit angeregt. Oberstaatsanwalt Avenarius hat das abgelehnt, kann sich nur einen teilweisen Ausschluss vorstellen, beispielsweise wenn es um die gesundheitlichen Probleme des Amokfahrers geht. Darüber muss nun das Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Thomas Ziegler entscheiden.

Die Verhandlung wird am 16. Februar am Landgericht Dresden fortgesetzt.

