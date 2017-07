Ammoniak im Lößnitzbach Eine landesweite Untersuchung bescheinigt dem Lößnitzbach einen schlechten ökologischen Zustand. Ein Faktor ist dafür ausschlaggebend.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf den ersten Blick macht der Lößnitzbach einen sauberen Eindruck. Doch Biologen des sächsischen Landesamts für Umwelt haben im Wasser etliche Stoffe nachgewiesen, die dort nicht reingehören. Die Schadstoffe sind ein Grund dafür, warum kaum Fische im Bach leben. © Norbert Millauer Auf den ersten Blick macht der Lößnitzbach einen sauberen Eindruck. Doch Biologen des sächsischen Landesamts für Umwelt haben im Wasser etliche Stoffe nachgewiesen, die dort nicht reingehören. Die Schadstoffe sind ein Grund dafür, warum kaum Fische im Bach leben.



Ganz klar plätschert das Wasser über die Steine. An der Jägermühle fließt der Lößnitzbach sauber vor sich hin. Kein Müll ist am Grund zu sehen. Keine Schaumflocken bilden sich am Ufer. An der neuen Brücke rudert ein Wasserläufer über die Oberfläche. Das kleine Kerlchen ist eigentlich ein Indikator für gute Wasserqualität. Doch der Schein trügt offenbar.

Denn eine Untersuchung des sächsischen Landesamts für Umwelt kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Anhand mehrerer Faktoren hat das Amt bewertet, ob sich ein Gewässer in sehr gutem, gutem, mäßigem, unbefriedigendem oder schlechtem Zustand befindet. Auf einer interaktiven Karte sind auch alle Flüsse und Bäche des Landkreises Meißen eingezeichnet. Der Lößnitzbach leuchtet rot, was bedeutet, dass er zu den am schlechtesten bewerteten Gewässern gehört.

Fliest etwa eine richtige Dreckbrühe durch Radebeul? Die SZ hat beim Umweltamt nachgefragt, warum der Lößnitzbach so schlecht abschneidet. In den letzten Jahren wurden drei verschiedene Indikatoren untersucht. Für seinen Makrozoobenthos bekam der Lößnitzbach die Note „gut“. Damit ist das Vorkommen solcher tierischer Organismen gemeint, die mit bloßem Auge noch erkennbar sind, wie Schnecken, Egel und Insektenlarven. Die Anzahl und Vielfalt von Wasserpflanzen und Algen wurde mit „mäßig“ bewertet. Das eigentliche Problem liegt bei den Fischen. In dieser Kategorie schnitt der Lößnitzbach mit „schlecht“ ab.

Strömungsliebende Fischarten wie Bachforelle, Äsche, Schmerle, Groppe und Elritze fehlten komplett, teilt das Landesumweltamt mit. Das ist schlecht, weil es bedeutet, dass der Bach nicht durchgängig gut fließt. Aber selbst Fische, die stehende Gewässer bevorzugen, gebe es im Lößnitzbach kaum. Bei Fangtests wurden nur wenige solcher Fische wie Plötze, Rotfeder, Schleie, dreistachliger Stichling und Flussbarsch nachgewiesen.

Gebirgsbäche schneiden am besten ab zurück 1 von 6 weiter Bereits 2000 beschloss das EU-Parlament die Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL). Ursprünglich sollten alle Flüsse und Bäche bis 2015 mindestens einen guten Zustand erhalten. Doch dieses Ziel scheiterte an den strengen Kriterien. Schon eine schlechte Beurteilung in einer Vielzahl von Punkten kann maßgebend für die Einschätzung des untersuchten Gewässers sein. 162 biorelevante Schadstoffe werden gemessen. Außerdem werden der Fischbestand und das Vorhandensein von wirbellosen Kleinstlebewesen, wie Schnecken, Muscheln oder Wasserflöhe, bewertet. In Sachsen erreichten von rund 600 Flüssen und Bächen gerade mal drei Prozent die Note „gut“. Meist handelt es sich dabei um Gebirgsbäche in fast unberührter Natur. 64 Prozent aller sächsischen Flüsse und Bäche erhielten die Noten „unbefriedigend“ und „schlecht“. Im Bundesvergleich schneidet Sachsen auf Rang zwölf aller Bundesländer ab. Nur Niedersachsen und die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sind schlechter als Sachsen.

Bei der Bewertung der Gewässer gilt nach Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie das Worst-Case-Prinzip. Das bedeutet: Wird nur eine Kategorie mit „schlecht“ bewertet, bekommt das Gewässer auch insgesamt die Note „schlecht“, auch wenn die anderen Untersuchungsergebnisse einwandfrei sind.

Beim Lößnitzbach führt das geringe Fischvorkommen also zum schlechten Abschneiden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Biologen des Umweltamtes haben zum Beispiel eine zu hohe Konzentration von Ammoniak nachgewiesen, das für Fische giftig ist. Ein Mikrogramm pro Liter Ammoniak-Stickstoff ist als Jahresmittelwert zulässig. Die Belastung im Lößnitzbach liegt teilweise doppelt so hoch, heißt es vom Umweltamt. Allerdings sei die Konzentration nicht so hoch, dass sie zum Fischsterben führt. Das Umweltamt spricht deshalb von einer latenten Schädigung durch Ammoniak am Lößnitzbach.

Ursachen könnten Stoßbelastungen aus Kläranlagen sein. Das Gift entsteht aber auch, wenn Schnittgut oder Kompost in der Nähe des Baches abgelegt werden. Aus Fischteichen abgelassener Schlamm könnte ebenfalls ausschlaggebend sein. Die genauen Ursachen müssten noch ermittelt werden, so das Umweltamt.

Neben der zu hohen Ammoniakkonzentration wurde auch festgestellt, dass der chemische Zustand des Lößnitzbaches nicht gut ist. Überschreitungen gibt es zum Beispiel bei der Quecksilberkonzentration. Außerdem wurden sogenannte DEHP im Wasser nachgewiesen. Sie werden unter anderem als Weichmacher in Kunststoffen eingesetzt. „Gegenwärtig wird geprüft, ob es sich um eine kurzzeitige Belastung handelt, oder ob die erhöhten Befunde anhalten“, teilt das Umweltamt mit.

Am schlechtesten sind die Werte an der Mündung des Baches in die Elbe. Das ist auch bei der Stadt Radebeul bekannt. Heike Funke vom Sachgebiet Stadtgrün bestätigt, dass der Bach ab der Straße des Friedens in schlechtem ökologischen Zustand ist, besonders natürlich dort, wo er durch Rohre fließt.

Ein Grund dafür sei, dass im unteren Teil des Bachlaufes Schmutzwasser eingeleitet werden, sagt Funke. Die seien zwar vorher durch eine biologische Kläranlage geflossen, aber deshalb trotzdem nicht komplett sauber. Die Stadt arbeite gerade an einem Hochwasserschutzkonzept für den Bach, bei der auch solche Dinge berücksichtigt werden sollen. Im Landkreis Meißen schneidet keiner der Bäche mit „gut“ oder „sehr gut“ ab.

zur Startseite