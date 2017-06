Amerikanische Faulbrut bei Bienen in Großschönau festgestellt Menschen sind durch die Faulbrut, auch durch den Genuss von Honig, nicht gefährdet.

Großschönau. Im Landkreis Görlitz ist nach Umgebungsuntersuchungen am Donnerstag die Amerikanische Faulbrut bei Bienen in Großschönau amtlich festgestellt worden. Es sei ein Sperrbezirk in Großschönau um die betroffenen Bienenstände eingerichtet worden, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes Görlitz mit. Menschen seien durch die Faulbrut, auch durch den Genuss von Honig, nicht gefährdet.

Alle Bienenvölker und Bienenbestände in den Sperrbezirken seien unverzüglich amtlich untersuchen zu lassen, so die Sprecherin. Bienenvölker dürfen nicht von ihrem Standort entfernt werden. Dies gilt auch für lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften. Die Ausnahme gilt für Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt ist. Ebenso dürfen keine Bienenvölker und Bienen in den Sperrbezirk verbracht werden. Bislang nicht angemeldete Bestände im gesamten Landkreis sind unverzüglich bekanntzugeben.

Die Amerikanische Faulbrut ist eine anzeigepflichtige Erkrankung des Bienenvolkes. Ihr Erreger ist das sporenbildende Bakterium Paenibacillus larvae und befällt ausschließlich die Bienenbrut. Die Bakterien vermehren sich in der Bienenlarve, töten diese dabei ab und gehen dann in die umweltbeständige Dauerform, die als Spore bezeichnet wird, über. Erwachsene Bienen können nicht an der Faulbrut erkranken, verbreiten aber die Sporen beispielsweise in ihrem Haarkleid oder als Ammenbienen über das Futter und führen so die Infektionskette fort.

Die Sperrbezirke aus dem Jahr 2016, Lodenau, Rothenburg, Nieder Neundorf, Uhsmanndorf und Ebersbach, gelten weiterhin. (szo)

