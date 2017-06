Amerikaner kommen nach Görlitz Nachfahren der sogenannten Schwenckfelder aus den USA sind im Landkreis unterwegs. Zu der Region besteht eine besondere Verbindung.

Ein Foto von 2013: In dem Jahr fand die Jahresversammlung des Fördervereins Schwenckfeldhaus in Berthelsdorf statt. Das ehemalige Versammlungshaus der Schwenckfelder - Glaubensflüchtlinge aus dem Glatzer Land - stand damals kurz vor der Sanierung. © Matthias Weber

Nachfahren der sogenannten Schwenckfelder aus den USA besuchen in der kommenden Woche den Landkreis Görlitz. Laut Margrit Kempgen, die als Führerin die Gruppe begleitet, werden die Nachkommen der früheren Glaubensflüchtlinge dabei unter anderem das noch existierende Schwenckfeld-Haus und das Zinzendorfschloss in Berthelsdorf besuchen, außerdem Herrnhut, Zittau, Königshain und Görlitz besichtigen.

Die Schwenckfelder hatten Anfang des 18. Jahrhunderts unter anderem bei Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf Zuflucht gesucht. In dieser Zeit errichteten sie auch einige Häuser in Berthelsdorf, von denen noch einige teilweise original erhalten sind. Derzeit bemüht man sich, ein wohl als Betsaal genutztes Haus in Berthelsdorf zu sanieren. Ab 1734 waren die Schwenckfelder nach Pennsylvania ausgewandert. Dort existieren heute noch sechs Gemeinden mit rund 3000 Mitgliedern.

Gegenseitige Besuche und Kontakt von Schwenckfelder aus den USA vor allem mit Berthelsdorfern hat es in den vergangenen Jahren immer wieder wechselseitig gegeben. (SZ/abl)

