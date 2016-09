Empfehlung - Amerikaner benennen Babys nach Instagram-Filtern

New York. Bei der Suche nach Namen für den Nachwuchs scheinen Amerikaner auf eine neue Quelle gestoßen zu sein: Immer mehr benennen der Website babycenter.com zufolge ihre Babys nach Filterprogrammen des Fotodienstes Instagram. Namen wie Lux, Juno, Ludwig und Willow hätten in der Beliebtheit um bis zu 75 Prozent zugelegt, meldet die Website, die seit fast 20 Jahren zu den beliebtestes unter Eltern in den USA zählt. Für sie sei es beim näheren Nachdenken nicht überraschend: Millionen Eltern posten Bilder ihrer Neugeborenen - und stoßen dabei auf die Namen der Fotofilter. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/amerikaner-benennen-babys-nach-instagram-filtern-3265771.html