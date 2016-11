Amerika sucht nach neuer Einheit Donald Trump wird Präsident, Hillary Clinton geht unter, Barack Obama bleibt nichts als Schadensbegrenzung. Die USA haben gewählt. Mit ihrem Wahlverhalten haben sie das Land und die Welt auf den Kopf gestellt.

Ein Graben geht durch die USA und trennt die politischen Lager. © dpa

Nach einer harten Wahlschlacht um das Weiße Haus wird der Republikaner Donald Trump neuer US-Präsident. Er setzte sich überraschend gegen die favorisierte Demokratin Hillary Clinton durch. Beide riefen am Mittwoch dazu auf, das tief gespaltene Land wieder zu einen. Die Reaktionen in Europa und vielen Teilen der Welt waren verhalten bis schockiert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bot Trump eine enge Zusammenarbeit an, formulierte dafür aber Bedingungen. Rechtspopulisten in Europa feierten den Sieg des 70-jährigen Milliardärs und politischen Quereinsteigers. Die Finanzmärkte erholten sich nach ersten Verlusten rasch und drehten ins Plus.

Die USA erwachten nach dem historischen Wahlsieg nur langsam aus der Schockstarre. Die unterlegene Clinton brauchte bis zum Mittag, um sich der Öffentlichkeit zu stellen. Trump hatte zuvor bereits in der Nacht in seiner Dankesrede erklärt, er wolle ein Präsident für alle Amerikaner sein und um Einigung geworben. „Jetzt ist es an der Zeit, dass Amerika die Wunden der Spaltung schließt“, sagte er.

Merkel (CDU) erinnerte den künftigen US-Präsidenten nicht nur an seine persönliche Verantwortung für weltweite Wirtschaftsentwicklung und Anti-Terror-Kampf. Sie nannte auch Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung als gemeinsame Werte und Bedingung für die künftige Zusammenarbeit.

Amtsinhaber Barack Obama gratulierte seinem Nachfolger Trump und kündigte an, eine friedliche und geordnete Machtübergabe garantieren zu wollen. „Ein friedlicher Übergang der Macht ist eines der wesentlichen Kennzeichen der Demokratie“, sagte Obama vor dem Weißen Haus, wo er sich an diesem Donnerstag mit Trump treffen will. „Wir lecken unsere Wunden und gehen zurück in die Arena.“

„Es tut mir leid“, sagte Hillary Clinton an ihr Wahlkampfteam gerichtet, als sie in New York an der Seite ihres Ehemannes Bill und ihrer Tochter Chelsea vor die Fernsehkameras trat. „Dies schmerzt und das wird es für lange Zeit.“ Clinton hatte Trump bereits in der Nacht telefonisch zu seinem Sieg gratuliert.

Bei den triumphierenden Republikanern bemühten sich führende Köpfe der Partei um Einigung nach einem völlig zerstrittenen Wahlkampf. „Eine einige republikanische Regierung wird mit dem neuen Präsidenten arbeiten“, kündigte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, an und stellte bezüglich Donald Trump fest: „Er hat die Politik auf den Kopf gestellt.“

IMMIGRATION: „Ich werde eine große Mauer bauen - und niemand baut Mauern besser als ich, glauben Sie mir - und ich baue sie sehr kostengünstig. Ich werde eine große, große Mauer an unserer südlichen Grenze bauen und ich werde Mexiko für diese Mauer bezahlen lassen." „Wenn wir keine Grenzen haben, haben wir kein Land. Wir müssen eine Mauer bauen, die illegale Einwanderer aussperrt." „Donald J. Trump fordert einen kompletten Stopp der Einreise von Muslimen in die USA, bis die Vertreter unseres Landes herausfinden, was hier vor sich geht." „Der IS verdient sein Geld mit Öl. Ich werde allen Mist aus ihnen herausbomben, Pipelines und Raffinerien in die Luft jagen." „Moscheen müssen in den Vereinigten Staaten streng überwacht werden." „Die andere Sache mit den Terroristen ist die, dass man ihre Familien ausschalten muss, wenn man sie zu fassen bekommt." „Ich wäre dafür offen, Teile des Internets zu schließen, etwa dort, wo wir mit jemandem im Krieg sind." BILDUNGSSYSTEM: „Bildung muss auf lokalem Niveau stattfinden. Ich werde den aktuellen Bildungsplan beenden. Er ist ein Desaster. Bildung wird unsere oberste Priorität werden." WAFFEN / ZWEITER VERFASSUNGSZUSATZ / MILITÄR: „Ich werde unser Militär so groß, so mächtig und so stark machen, dass sich niemand mit uns anlegt." „Wir werden den Islamischen Staat loswerden. Wir werden sie schnell loswerden." „Wir werden unseren zweiten Verfassungszusatz schützen. Wenn ich Präsident werde, könnt ihr auf mich zählen. Ich lasse nicht zu, dass man uns unsere Waffen wegnimmt!" „Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um niemals in der Position zu sein, Atomwaffen nutzen zu müssen, weil das eine komplett andere Geschichte ist." AMERIKA IM ALLGEMEINEN: „Ich werde unser Land vereinen. Wir werden vereint sein, wir werden eins sein, wir werden wieder glücklich sein." „Amerika war großartig zu mir, ich will großartig zu Amerika sein. Ich will uns wieder auf den richtigen Kurs bringen und Amerika wieder großartig machen." JOBS: „Ich schaffe Arbeitsplätze. Ich werde der größte Arbeitsplatz-Beschaffer in der Geschichte Amerikas sein." WIRTSCHAFT: „Mehr als 19 Billionen US-Dollar Schulden sind eine vernichtende Bürde für junge Amerikaner. Mit unseren Steuerplänen werden die Steuern für alle gesenkt." „Wir müssen unsere Firmen hier halten." „Ich werde (das transpazifische Handelsabkommen) TPP nicht unterzeichnen, und ich werde unseren NAFTA-Partnern sagen, dass wir umgehend über die Bedingungen des Abkommens verhandeln müssen, um bessere Konditionen für unsere Arbeiter auszuhandeln." GESUNDHEITSSYSTEM: „Eines ist sicher: (Das Gesundheitssystem) Obamacare werde ich als Erstes wieder abschaffen."

Der US-Präsident vereint eine Machtfülle auf sich wie nur wenige andere Staatsoberhäupter moderner Demokratien. Ähnlich mächtig ist der Präsident in Frankreich, aber auch in Russland. Beide verfügen aber nicht über so umfängliche Ressourcen. Nachdem der politisch unerfahrene Republikaner Donald Trump in den US-Wahlkampf einstieg, wurde häufig die Frage gestellt: Was darf der US-Präsident eigentlich - und was darf er nicht? Fünf wichtige Punkte für den künftigen Herrn des Weißen Hauses: Der Präsident darf keine Kriege erklären - das tut der Kongress. Er darf aber sehr wohl Kampftruppen in fremde Länder entsenden, wenn es für die Sicherheit der Vereinigten Staaten nötig erscheint. In diesem Fall muss er den Kongress spätestens nach 90 Tagen um Zustimmung bitten. Der US-Präsident ist in Personalunion auch der Oberkommandierende der US-Streitkräfte, der größten Armee der Welt. Er ist der Einzige, der den Einsatz von Atomwaffen anordnen kann und über die Codes dazu verfügt. Allerdings könnten dies der Verteidigungsminister und der Stabschef unter bestimmten Umständen noch verhindern. Der US-Präsident kann Gesetze einbringen und auch von den beiden Parlamentskammern - Senat und Repräsentantenhaus - eingebrachte Gesetze per Veto verhindern. Dann kann er selbst wieder mit Zweidrittelmehrheit überstimmt werden. Kommt es zum Streit, hat der Präsident kein Recht, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Zwistigkeiten dürften sich aber in Grenzen halten, denn die Konservativen konnten bei der Wahl am Dienstag nicht nur die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen, sondern blieben überraschend auch im Senat stärkste Kraft. Der US-Präsident ernennt die obersten Richter, die einen großen Einfluss auf politische und gesellschaftliche Leitlinien haben. Allerdings müssen sie vom Senat abgesegnet werden. Der US-Präsident kann Gefangene begnadigen oder ihre Strafen mildern. Das gilt auch für die Todesstrafe. (dpa)

DEUTSCHLAND:

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gratulierte dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump zum Wahlsieg und bot ihm eine enge Zusammenarbeit an. Zugleich erinnerte sie Trump am Mittwoch in Berlin an dessen künftige Verantwortung für die weltweite Entwicklung. SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte einen Kurswechsel in Deutschland und Europa, um Populisten das Wasser abzugraben: „Trump ist auch eine Warnung an uns“. Der Jubel bei der AfD kannte nach dem Wahlsieg Trumps keine Grenzen. „Dieses Wahlergebnis macht Mut für Deutschland und Europa, denn Trump hat tatsächlich die Karten zur politischen Zeitenwende in der Hand“, sagte die Parteivorsitzende Frauke Petry. RUSSLAND:

Als einer der ersten Staatschefs weltweit hat Russlands Präsident Wladimir Putin dem US-Wahlsieger Donald Trump gratuliert. Er hoffe, dass es ihnen gemeinsam gelingen werde, die russisch-amerikanischen Beziehungen aus der Krise zu holen, schrieb Putin am Mittwoch in einem Telegramm. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind derzeit äußerst gespannt. Putin hatte sich während des US-Wahlkampfs lobend über Trump geäußert. Dieser hat bessere Beziehungen zu Moskau angekündigt. GROSSBRITANNIEN:

Großbritannien und die USA würden starke und enge Partner bleiben, meinte Premierministerin Theresa May. Sie hoffe, so rasch wie möglich mit Trump über die „besonderen Beziehungen“ zwischen beiden Ländern sprechen zu können, hieß es in einer Erklärung. Man habe gemeinsame Werte wie Freiheit, Demokratie und freies Unternehmertum. „Wir sind starke und enge Partner im Handel, in der Sicherheit und in der Verteidigung und werden es bleiben.“ TÜRKEI:

Die Türkei fordert nach dem Sieg des Republikaners Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA die Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen. „Ich appelliere von hier aus offen an den neuen Präsidenten, den auf dem Boden der Vereinigten Staaten von Amerika lebenden Fethullah Gülen, umgehend an unser Land auszuliefern“, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim. Die Türkei macht Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich. IRAN:

Der Iran will Trump an Taten und nicht an Worten messen. „Wichtiger als die Wahlkampfrhetorik des Kandidaten (Trump) im Wahlkampf ist für uns das Ergebnis seiner Politik“, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi laut der Nachrichtenagentur ISNA. Die Terrormiliz IS als gemeinsamer Feind und die jüngsten Entwicklungen in Nahost machten eine Revision der US-Politik gegenüber dem Iran auch für den neuen Präsidenten nötig. ISRAEL: Israels rechts-religiöser Erziehungsminister sieht die Idee eines unabhängigen Palästinenserstaates mit Donald Trump an der Spitze der USA am Ende. „Die Ära eines palästinensischen Staates ist vorbei“, teilte Naftali Bennett mit. PALÄSTINENSER:

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hofft, dass auch der künftige US-Präsident Donald Trump auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt hinarbeiten wird. „Die US-Regierung sollte verstehen, dass Stabilität und Frieden in der Region dadurch erreicht werden, dass eine gerechte Lösung für die palästinensische Sache gefunden wird“, sagte Abbas‘ Sprecher Nabil Abu Rudeineh. EU:

EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollen möglichst bald ein Gipfeltreffen mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump organisieren. In einem Glückwunschschreiben an den Republikaner luden sie diesen ein, dazu nach Europa zu kommen. „In diesen Tagen ist es wichtiger denn je, die transatlantischen Beziehungen zu stärken“, schreiben sie mit Blick auf den Klimawandel, den Kampf gegen den Terror und die Flüchtlings- und Ukraine-Krise. ITALIEN:

Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi gratulierte Trump zum Wahlsieg und setzt auf stabile Beziehungen mit den USA. „Es ist eine neue politische Tatsache, die zusammen mit anderen zeigt, dass wir in einer neuen Ära sind“, sagte Renzi bei einer Veranstaltung in Rom. ÖSTERREICH:

Bundeskanzler Christian Kern sieht eine große Frustration in der Gesellschaft als Grund für die Wahl Trumps zum neuen US-Präsidenten. „Wahlergebnisse lügen nicht. Viele Menschen in den Vereinigten Staaten haben das politische System nachhaltig abgelehnt“, sagte der Sozialdemokrat Kern im Wiener Parlament. SPANIEN:

Außenminister Alfonso Dastis ist davon überzeugt, dass sich Donald Trump als US-Präsident gemäßigter als in den vergangenen Wochen präsentieren wird. „Trump hat im Wahlkampf viele Sachen gesagt, die er als Regierungschef nicht sagen wird“, erklärte Dastis. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy sagte: „Wir werden weiter arbeiten, um unsere Beziehungen zu den USA, einem unverzichtbaren Partner, zu stärken.“ NATO:

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief den künftigen US-Präsidenten Trump auf, das Engagement der Vereinigten Staaten im Bündnis nicht zu reduzieren. „US-Führung ist nach wie vor von großer Bedeutung“, betonte Stoltenberg in einer Glückwunschbotschaft an den Republikaner. „Eine starke Nato ist gut für die Vereinigten Staaten und gut für Europa.“ Trump hatte sich in seinem Wahlkampf wiederholt kritisch zur Nato geäußert und unter anderem gefragt, warum immer die USA die Führungsrolle übernehmen müssten. ÄGYPTEN:

Präsident Abdel Fattah al-Sisi gratulierte Trump zu dessen Wahlsieg zum nächsten US-Präsidenten. Ägypten hoffe, dass Trumps Präsidentschaft „einen neuen Geist in die ägyptisch-amerikanischen Beziehungen“ bringe, hieß es in einer Erklärung. Die Beziehungen zwischen den USA und Ägypten waren unter dem autoritären Präsidenten und Militär al-Sisi angespannt. VATIKAN:

Der Vatikan will die Regierung Trump ins Gebet einschließen, damit „Gott ihn erleuchte“ und ihn beim Dienst für das Volk aber auch für den Weltfrieden unterstütze. MEXIKO:

Die mexikanische Regierung unterstrich die Partnerschaft mit dem Nachbarland. Trump hatte im Wahlkampf Mexikaner als Verbrecher bezeichnet und für den Fall eines Wahlsiegs den Bau einer Grenzmauer angekündigt. CHINA:

Präsident Xi Jinping bot Trump eine enge Zusammenarbeit an in der Hoffnung, die Beziehungen zwischen China und den USA stärken zu können. SAUDI-ARABIEN:

König Salman bin Abdelasis al-Saud wünschte Trump viel Erfolg bei der Mission, Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten und der ganzen Welt zu errichten. Die USA unterhalten vor allem militärisch enge Verbindungen zu Saudi-Arabien.

Die Wähler haben sich mit Trump explizit für einen politischen Außenseiter entschieden, gegen das Establishment der beiden großen Parteien. Das Wahljahr 2016 hat damit auch zwei Politikerdynastien ein zumindest vorläufiges Ende gesetzt: den Familien Clinton und Bush. Jeb Bush war bereis bei den Vorwahlen gescheitert.

Nach seinem Triumph über Clinton regiert der Republikaner Trump von Januar an die größte Wirtschafts- und Militärmacht der Welt. Nie war ein Präsident zu Beginn seiner ersten Amtszeit älter als Trump, der dann fast 71 Jahre alt sein wird. Dank des Doppelsiegs seiner Republikaner in Senat und im Repräsentantenhaus kann Trump politische Vorhaben zudem womöglich ohne große Gegenwehr durchsetzen.

Im Rest der Welt war dieses - von den wenigsten Meinungsforschern erwartete - Szenario mit großer Sorge gesehen worden. Die Gratulationen an Trump fielen denn auch vielfach verhalten aus. Die Bundesregierung ließ einen Termin für ein erstes Treffen mit Trump offen. Die Präsidenten des EU-Rats und der EU-Kommission luden Trump in einem Glückwunschschreiben zu einem baldigen Gipfeltreffen in Europa ein, um „die transatlantischen Beziehungen zu stärken“ - wie sie mit Blick auf den Klimawandel, Anti-Terror-Kampf sowie die Flüchtlings- und Ukraine-Krise mitteilten.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier schlug ein Sondertreffen der EU-Außenminister am Sonntag in Brüssel vor. Sein österreichischer Kollege Sebastian Kurz sagte der dpa, wichtig sei, dass die EU künftig eine eigenständige europäische Politik ohne Vorabsprachen mit Washington formuliere. Russlands Präsident Wladimir Putin, im Wahlkampf von Trump hofiert, gratulierte ihm als einer der ersten Staatschefs und äußerte die Hoffnung auf bessere Beziehungen.

Nach einem der schmutzigsten und polarisierendsten Wahlkämpfe der US-Geschichte sagte Trump in seiner Dankesrede vor Anhängern in New York, er wolle das - tief gespaltene - Land einen und international zusammenarbeiten. „Wir werden großartige Beziehungen pflegen“, versprach er.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief Trump auf, das Engagement der USA im Bündnis nicht zu reduzieren. Auch die Türkei, Südkorea und der Irak als militärische Verbündete richteten prompt Forderungen an den künftigen Staatschef der Supermacht Amerika. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wiederum betonte, dass Trump als Präsident das historische Atomabkommen von 2015 zu respektieren und umzusetzen habe. Trump hatte angekündigt, es aufzukündigen.

Während die meisten europäischen Politiker schwierigere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten erwarten, begrüßten Rechtspopulisten wie die Französin Marine Le Pen und der rechtskonservative ungarische Ministerpräsident Viktor Orban den Sieg Trumps. Die deutsche AfD nahm ihn gar mit großer Begeisterung auf.

Die Wahlnacht in den USA war zur Zitterpartie geraten. Letztlich konnte Trump die meisten umkämpften Wechselwählerstaaten wie Florida und Ohio für sich entscheiden. Vor allem im industriell geprägten Nordosten des Landes, dem einst florierenden und inzwischen vom wirtschaftlichen Abschwung gebeutelten „Rostgürtel“, konnte Clinton nicht wie von Meinungsforschern erwartet punkten. Nach vorläufigen Angaben brachte Trump so mindestens 289 Wahlleute hinter sich, die über den nächsten Präsidenten entscheiden. Clinton kam demnach nur auf 218. Die Auszählung wird noch Tage oder gar Wochen weitergehen.

Trump wird bei seinem Amtsantritt am 20. Januar der erste Präsident seit Dwight D. Eisenhower ohne politische Amtserfahrung sein. Die Neubesetzung einer offenen Richterstelle am Weichen stellenden Obersten Gericht, dem Supreme Court, dürfte eine seiner ersten wesentlichen Amtshandlungen sein.

Trump hatte mit populistischen Parolen Wahlkampf gemacht. Er wetterte gegen Einwanderer und Muslime, kritisierte ungestrafte Abtreibung und lehnte die Einschränkung des Rechts auf Waffenbesitz ab. (dpa)









So kommentieren Twitter-Nutzer die US-Wahl:

#USwahl16-Tweets

