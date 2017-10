Amazons Vier-Stunden-Eier Von Berlin aus will der US-Konzern den Lebensmittelmarkt für Online-Bestellung und Nach-Hause-Lieferung aufmischen. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Beim Lebensmittellieferdienst Amazon Fresh geht nichts verloren: Frische Ware lagert in Endlos-Regalen. © picture alliance / monika skolim

Kalt ist es, minus 21 Grad. Die Mitarbeiterin von AmazonFresh hat eine rote Nase. Sie trägt eine dicke Winterjacke und Handschuhe. Aus den Regalen sucht sie Tiefkühlpizzen, Frühlingsrollen und Fischstäbchen zusammen, um die Nach-Hause-Lieferung fertig zu machen, die ein Kunde im Internet bestellt hat. Nur maximal eine halbe Stunde pro Tag sollen die Beschäftigten in diesem Teil der Halle arbeiten, wegen der Temperaturen. An den Ritzen der Außentür sammelt sich Eis.

Nicht nur die Mitarbeiter, auch die einheimischen Konkurrenten müssen sich warm anziehen. Von diesem Logistikzentrum im Berliner Norden will der amerikanische Konzern den bundesdeutschen Lebensmittelhandel aufrollen. Seit einigen Monaten werden Kunden in großen Teilen der Hauptstadt, einigen Orten in Brandenburg und in Hamburg beliefert. Tomaten, Möhren, Obst, Eier, Milch, Joghurt – 12 Uhr mittags bestellt, 16 Uhr nach Hause geliefert, das ist die Ansage. Und Drohung. Der Milliarden-Konzern aus Seattle will den angestammten Supermärkten Marktanteile im Verkauf frischer Lebensmittel abjagen.

Das meiste ist Handarbeit

Ausgangspunkt dieser Offensive ist das Lager im Berliner Stadtteil Tegel. Es steht auf einem Gelände, wo die Firma Borsig vor über 100 Jahren modernste Technologie fertigte: Dampflokomotiven. Neben den historischen Fabrikgebäuden aus roten Ziegeln und rostigen Stahlträgern stehen heute Hallen wie die von Amazon – mehrere Fußballfelder groß und fast so hoch wie Berliner Altbau-Wohnhäuser. An der einen Seite fahren die Container-Lkw der Lebensmittelproduzenten ran, an der anderem Seite werden die grünen Plastiktaschen mit den Bestellungen der Privathaushalte in kleine Transporter verladen.

Drinnen wandert man durch mehrere Temperaturzonen. Im „tropischen Raum“ mit 15 Grad Celsius lagern Bananen, Melonen sowie andere Früchte des Südens und Gemüse. In einer weiteren Abteilung für weniger verderbliche Produkte herrschen 20 Grad. Überall regiert die „chaotische Lagerhaltung“. Die Mitarbeiter verstauen die Lebensmittel dort, wo in den langen Regalreihen gerade Platz ist. Die pistolenartigen Scanner, die die Beschäftigten in den Händen halten, wissen sowieso alles: Bestellnummern, georderte Artikel, Platz in den Regalen. Auspacken, ablegen, zusammenpacken – das meiste ist Handarbeit, damit Birnen, Joghurtbecher und Oregano-Pflänzchen keinen Schaden nehmen.

„Rund 100 000 verschiedene Produkte für Amazon Fresh lagern hier im Depot“, sagt Stephan Eichenseher, Sprecher von Amazon Deutschland. Die Vielfalt und Auswahl ist damit größer als bei manchem Wettbewerber. Wer den neuen Service abonniert, kann gleichzeitig im übrigen Amazon-Kosmos shoppen. Da warten etwa 200 000 verschiedene Artikel – vom Buch über herunterladbare Filme bis zur Motorsäge. „Das sehr große Angebot mag aus Sicht mancher Kunden für Amazon sprechen“, sagt Bianca Casertano vom Handelsanalyse-Unternehmen PlanetRetail. Allerdings hat die Sache auch ihren Preis. Wer den Lieferservice nutzen will, muss Mitglied bei Amazon Prime werden, was 7,99 Euro monatlich kostet. Außerdem ist eine fixe Monatsgebühr von 9,99 Euro fällig.

Aber nicht nur die Amerikaner, auch die Platzhirsche investieren in den Onlinehandel mit Lebensmitteln. Bei Marktführer Rewe kann man sich mittlerweile in 75 deutschen Städten Weintrauben, Mozarella oder frische Gurken nach Hause liefern lassen. Edeka hat unlängst den Bringmeister-Service von Kaisers Tengelmann übernommen. Aktiv sind auch die Deutsche Post mit ihrem Online-Markt AllyouneedFresh sowie Kaufland und Lidl.

In der Fünf-Grad-Zone der Berliner Amazon-Fresh-Halle – dort, wo die Sendungen abschließend zusammengepackt werden – arbeitet ein junger syrischer Einwanderer. Vor zwei Jahren ist er vor dem Krieg aus Damaskus geflüchtet. Leute wie er verdienen hier minimal 10,55 Euro pro Stunde, was etwa auf 1 400 brutto monatlich hinausläuft. Für ihn allein reiche das, sagt der Packer. Was aber, wenn seine Familie nachkommt?

Das ist ein Zwiespalt der Arbeit bei Amazon. Die Firma aus Seattle schafft neue Jobs – in Tegel sind es rund 200 – für Leute, die sonst unter anderem wegen mangelnder Qualifikation schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Sprecher Eichenseher betont, dass manche Beschäftigte auch mehr verdienen, beispielsweise in der Qualitätskontrolle. Hinzu kämen soziale Leistungen wie kostenlose Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Trotzdem bleibt die Bezahlung in vielen Fällen armselig. Und das bei einem Konzern, der sich quasi alles leisten kann. Vor ein paar Jahren übernahm Amazon-Chef Jeff Bezos mal eben die Zeitung Washington Post.

Klare Absage an Tarifverträge

Die Gewerkschaft Verdi verlangt, dass die Amazon-Leute mindestens zwölf Euro pro Stunde erhalten. Außerdem will sie einen Tarifvertrag abschließen. Zu beidem sagt der Konzern schlicht „Nein“. „Amazon und die Gewerkschaft passen nicht zusammen“, so Stephan Eichenseher. „Tarifverträge spiegeln nicht unsere Firmenkultur der Flexibilität.“

Auf der Straße zu den Kunden werden die Amazon-Taschen immerhin mit Tarifvertrag transportiert. Diesen Teil des Geschäfts erledigt die Deutsche Post DHL. Ob das Geschäftsmodell des US-Konzerns insgesamt aufgeht, muss sich zeigen. Zahlen zu Kunden, Lieferungen und Umsatz in der Online-Bestellung und Belieferung mit frischen Lebensmitteln gibt die Firma nicht heraus. Die Konkurrenten wie Rewe und Edeka lernen und experimentieren ebenfalls. „Noch ist der Onlinehandel mit Lebensmitteln in Deutschland nicht rentabel“, sagt Analystin Casertano, „aber die Unternehmen wollen die Entwicklung des Marktes nicht verpassen.“

