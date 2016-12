Amazon lässt in Leipzig aufspielen Im Versandzentrum gibt es 2 000 zusätzliche Saisonkräfte – mehr denn je, auch als Streikreserve.

Wohin steuert der Internethändler Amazon? Der Streit um einen Tarifvertrag dauert schon fast vier Jahre. © dpa

Wie weihnachtsfriedvoll könnte doch das Geschäft von Amazon in Leipzig laufen, gäbe es nicht Hunderte aufmüpfige Mitarbeiter, die seit fast vier Jahren immer mal wieder vor dem Tor stehen und einen Tarifvertrag fordern, für schlechte Presse und eben solches Betriebsklima sorgen. Und die unter Anleitung der Gewerkschaft immer gerade dann nicht arbeiten wollen, wenn das Geschäft des Internethändlers brummt. Wie schön war das, als im Sommer bei der Roboter-WM in Leipzig Hightech-Picker (Kommissionierer) in Windeseile Teile aus den Regalen holten: per Greifarm oder als eine Art Staubsauger – ohne zu murren oder gar eine 38-Stundenwoche und 30 Tage Urlaub zu fordern. Amazon erfüllt fast alle käuflichen Wünsche. Aber die Zukunft kann auch der US-Konzern nicht herbeizaubern.

Stattdessen gab es am Mittwoch wieder Sprechchöre, Plakate und Verdi-Fahnen vor dem Tor – just, als die Standortleitung der geladenen Presse das florierende und scheinbar reibungslos laufende Adventsgeschäft präsentierte. „Für andere Geschenke packen, und selber schaut man in die Röhre, weil Amazon beim Weihnachtsgeld für die Beschäftigten spart.“ Verdi-Fachbereichsleiter Jörg Lauenroth-Mago ist wütend. Statt der laut Tarifvertrag üblichen gut 1 000 Euro würden nur 400 Euro gezahlt, schimpft der Gewerkschafter – „und das ist ein saublödes Gefühl“. Amazon ergaunere zusätzliche Gewinne auf dem Rücken der Beschäftigten. „Mit Fairness und Respekt hat das nichts zu tun.“

Seit 2011 drängt Verdi Amazon zu einem Tarifvertrag des Versandhandels für seine bundesweit 13 000 Festangestellten und noch einmal so vielen Saisonarbeiter. Amazon lehnt das ab. Man orientiere sich am Lohnniveau der billigeren Logistikbranche, heißt es. Schließlich würden die Mitarbeiter Waren nur sortieren und verpacken. Amazon mit Hauptsitz in Seattle (USA) will nicht mit Verdi verhandeln und pflegt nach eigenen Angaben über Betriebsräte und Mitarbeiterforen lieber „eine direkte Beziehung“ zu seinen Leuten. „Amazon und Verdi passen nicht zusammen“, sagt eine Sprecherin. Die Gewerkschaft fordert auch für die fast 2 000 Beschäftigten (90 Prozent davon unbefristet) des zehn Jahre alten Versandzentrums Leipzig die Anwendung des Tarifvertrages für den Einzel- und Versandhandel. Die Streiks in Leipzig und den acht anderen Adressen in Deutschland sind die ersten, mit denen der transnationale Konzern konfrontiert ist.

Heimliche Preiserhöhung

Die Arbeitsniederlegungen hätten „keinen Einfluss auf die Einhaltung unseres Kundenversprechens“, erklärt der Konzern nach jedem Ausstand – und bleibt hart. Immerhin schreiben sich die Streikenden in Leipzig die drei Prozent Lohnerhöhung per September als Teilerfolg zu. „Damit betrage der Einstiegslohn nun 10,30 Euro“, sagt ein Konzernsprecher. Dennoch liegt das Entgelt dort hinter dem der West-Standorte. Eine Begründung liefert Amazon nicht.

Es ist ein Zermürbungskampf und scheinbar ein Kampf gegen Windmühlen. Wissenschaftler wie Kai Hudetz vom Kölner Institut für Handelsforschung verweisen auf Amazons Logistiknetz, in dem etwa Standorte in Polen und Tschechien Engpässe anderswo ausgleichen können. Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein in Krefeld bescheinigen den Streiks zu wenig Durchschlagskraft. Amazon habe solche Störungen längst einkalkuliert.

Tatsächlich wurden in Leipzig seit August 2 000 Saisonkräfte für das Weihnachtsgeschäft eingestellt, 600 mehr als 2015. Amazon begründet das mit „gestiegener Kundennachfrage“. Von einer stillen Reserve als Streikpuffer könne keine Rede sein, heißt es auf SZ-Anfrage. Streikende berichten aber, dass Saisonkräfte auf Abruf in Pausenräumen säßen. Damit die Arbeitenden zur Stange halten, bekämen sie pro Schicht zehn Euro extra – und wer zwei Wochen zur Arbeit komme, 100 Euro obendrauf. Diese Zusatzausgabe lasse sich Amazon laut Verdi-Streikleiter Thomas Schneider auch von den Kunden finanzieren. Heimlich habe Amazon die Versandkosten um ein Drittel von drei auf 3,99 Euro angehoben. Ein Sprecher räumt ein, dass die Erhöhung „nicht explizit kommuniziert“ wurde. 2017 wird auch das Prime-Abo teurer. Neukunden zahlen dann 69 statt 49 Euro.

„Das zeigt die große Sorge vor den Streikfolgen“, sagt Verdi-Streikleiter Thomas Schneider. „Solange Amazon sich stur stellt, wird es immer wieder zu solchen Aktionen kommen. Wir halten es aus“, so Schneider. Bei Ikea habe es acht Jahre Kampf bis zum Tarifvertrag gebraucht.

Amazon zeige Tag für Tag, „dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein kann“, erklärt die deutsche Zentrale immer wieder. Als Beleg werden Bonuszahlungen und Mitarbeiteraktien angeführt, auch Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge, kostenlose Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Mitarbeiterrabatte, Zuschüsse für das Kantinenessen und das Fortbildungsprogramm „Career Choice“. Als am Mittwoch ein Teil der Belegschaft in der Kälte demonstrierte, ließ die Standortleitung für die Arbeitenden drinnen Musik auflegen. Der Name des DJ-Duos: Gestört aber GeiL.

